“La casa de los famosos”, “donde todo puede y va a pasar”, dice el eslogan del “reality” de Telemundo. Para hacerle honor a la verdad, desde el día uno, las celebridades no han parado de generar contenido que se transmite las 24 horas del día a través de telemundo.com.

Uno de los momentos más intensos -hasta ahora- fue protagonizado por los actores mexicanos Pablo Montero y Gisella Aboumrad, luego de que una de las protagonistas de “La suerte de Loli” se convirtiera en la líder de la semana por segunda vez consecutiva e invitó al intérprete de “Hay otra en tu lugar” como invitado de lujo a la suite. Esto les dio la oportunidad de compartir algunas intimidades.

El exponente del regional mexicano y la comediante terminaron desnudos en el baño. Él parecía no importarle exhibir su cuerpo frente a ella, quien prefirió darle la espalda, aunque no se quedó atrás y también se metió a la ducha sin nada de ropa.

PUBLICIDAD

Luego de tomar el baño, “Gigi”, como es conocida en “La casa de los famosos” se acostó en la cama. Montero, para añadirle picardía al momento decidió hacer un baile y mover su toalla de un lado a otro.

A propósito o no, nadie lo sabe, el cantante destapó su cuerpo y se mostró desnudo ante Aboumrad, quien en sobreviviente de cáncer de pulmón. Gigi no hizo otra cosa más que gritar. Luego, le dijo a Montero que las cámaras no lo captaron, pero ella sí.

Mañana martes inicia la octava semana que los artistas llevan encerrados en la residencia ubicada en México. La producción utiliza más de 50 cámaras escondidas y 60 micrófonos para capturar cada espacio de la estructura, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Con esto pretenden eliminar cualquier oportunidad para que los participantes oculten secretos, alianzas o planes estratégicos.

Recientemente, en una de las transmisiones de “La casa de los famosos”, Alicia Machado, quien también forma parte de los integrantes del programa de Telemundo, reveló que tuvo una relación formal con el cantante en 1997. A inicios del “reality” ambos famosos fueron captados dándose algunas muestras de cariño.

Dentro del encierro, en septiembre, Montero lanzó su sencillo más reciente, “No es por presumir”.