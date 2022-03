El sueño de ganar el “reality” de Telemundo, “Exatlón Estados Unidos”, se desvaneció anoche para el actor y conductor mexicano Polo Monárrez, quien fue vencido tras ir al “circuito de eliminación”.

Inmediatamente concluyó la transmisión del programa de juegos extremos, el intérprete se conectó a sus redes sociales para agradecer a quienes lo acompañaron en esta faceta de su vida profesional. Monárrez cuenta con una carrera actoral amplia con personajes en producciones de la cadena estadounidense como “La suerte de Loli” (2021), “El señor de los cielos” (2019) y “Betty en NY”.

“Se cierra un capítulo en esta aventura. Gracias a todos por sus comentarios, su apoyo y por las buenas vibras. Gracias #exatloneeuu y #teamfamosos, mi familia por las enseñanzas y el apoyo siempre. @argelia1978 @polomonarrezoficialexatlon @bettyenny @fanpage_polomonarrez @teamfamosos29 #teampolomonarrez #sorrajelecompadre #andelepaquevino @telemundorealities @exatlonestadosunidos”, sostuvo el actor de 42 años.

De igual manera, el artista le dio vida a algunos personajes de telenovelas de Televisa como “La vecina” (2015-2016), “Amorcito corazón” (2012) y “De que te quiero, te quiero” (2013-2014). Durante sus seis semanas de permanencia en la quinta temporada de “la competencia más feroz de la televisión”, el también presentador demostró buena resistencia y aportó puntos importantes para el equipo rojo (Team Famosos).

En las redes sociales, por otro lado, imperó un ambiente de descontento. Muchos fanáticos consideran que era uno de los puertorriqueños quien debía marcharse: Jaime Espinal o Héctor Gómez “Perfecto”.

“¿Por qué fue Polo? Lo que puedo pensar (es) que él ya se quería ir porque realmente ‘Perfecto’ no hace nada, solo payasadas”, escribió una televidente. “Claramente no se esperaba. Lamentablemente tuvo que irse quien no debió haberse ido, desafortunadamente. ‘Perfecto’ es un atraso para los rojos y que me disculpen sus fanáticos, pero es la pura realidad. Ese chico no le gana a nadie y mira para eliminación lo que sucede, increíble”, manifestó otra de las seguidoras.

En “Así se baila”, la pareja de Jorge Leopoldo Monárrez Delgado, nombre de pila del actor, su pareja fue la actriz Elyfer Torres, que eventualmente se retiró por problemas de ansiedad. Por tal motivo, a Polo le asignaron a la bailarina y actriz colombiana Valeria Sandoval como pareja. A pesar de que tampoco conquistó el codiciado título, sí se posicionó como uno de los favoritos por su buen desempeño como bailarín.

Actualmente, la sexta temporada de “Exatlón Estados Unidos” cuenta con la participación de tres boricuas: Jaime Espinal (Famosos), Héctor Gómez (Famosos) y Rebeca Valentín (Contendientes).