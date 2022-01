En tan solo horas, el periodista deportivo venezolano Frederik Oldenburg sonará el popular silbato que anunciará el comienzo -este lunes a las 9:00 de la noche- de otra temporada de “Exatlón Estados Unidos”, la sexta para ser precisos. Mientras tanto, los fanáticos y la producción de “la competencia más feroz del planeta” se preparan para una edición donde los circuitos se renuevan para recibir a los 24 atletas que lo dejarán todo en la arena con el fin de llevarse a casa el gran premio de $200,000.

Para conocer al detalle sobre cómo van los preparativos para el inicio de “Exatlón Estados Unidos 2022″, nos conectamos con la coanfitriona y ganadora de la primera edición de la competencia, la gimnasta mexicana Marisela “Chelly” Cantú, quien desde República Dominicana reveló a El Nuevo Día algunas novedades. Además, la atleta de los Juegos Olímpicos Beijing 2008, aprovechó para realzar y elogiar la gesta y aportación de los concursantes puertorriqueños a lo largo de la historia del “reality”.

“Yo creo que los puertorriqueños en ‘Exatlón Estados Unidos’ han sido base. Creo que en todas las ediciones hubo alguien que figuró como favorito, hubo alguien fuerte, que dio la pelea. Por ejemplo, en la primera temporada, Tommy Ramos fue el favorito de toda la edición. En la segunda temporada, bueno, Valeria, que ganó ‘Exatlón Estados Unidos’. En la tercera temporada, en los azules estuvo Gabriela del Mar Santaliz, luego ella regresó en la cuarta temporada. De los rojos estuvo Álex Rodríguez, que también es gimnasta y pienso que fue una buena participación. En la cuarta temporada regresó Tommy. También tuvimos a Elías Tirado, por ejemplo, que hizo un súper papel. En la quinta temporada, pues Jeyvier Cintrón (ganador de la rama masculina)”, detalló Chelly.

La comentarista deportiva agregó que quienes han representado a la Isla del Encanto no solo se han destacado por sus ejecutorias en los circuitos. También han dejado una huella que se distingue por su “calidad de gente y empatía”. Asimismo, según Cantú, este año no será la excepción. “Por ahí hay varios atletas boricuas. No son muchísimos, pero los pocos que hay, van a dar mucho de qué hablar”, aseguró.

“Exatlón Estados Unidos 2022″ cuenta con la participación de cuatro atletas puertorriqueños: el luchador olímpico, Jaime Espinal (Famosos); el luchador profesional del World Wrestling Entertainment, Héctor Gómez (Famosos); el entrenador de educación física ponceño, Ángel Rodríguez (Contendientes) y la ejecutiva de cuentas, Rebeca Valentín (Contendientes.

Chelly expuso que, a pesar de que la producción le ha cumplido el deseo a los fanáticos que solicitaron nuevos circuitos, de igual manera han mantenido incólume la esencia de la competencia que busca probar las habilidades físicas y mentales de los concursantes. Asimismo, adelantó, este año “Exatlón Estados Unidos” no planea llevar egresados a las arenas.

“A mí me encanta que la gente pida circuitos nuevos porque creo que son importantes. Aunque al final no es tan fácil, es mucha inversión, son costosos, pero ‘Exatlón’ siempre trata de tener esa magia de nuevos circuitos. Hay uno nuevo en el agua, hay otro que se le dice que es de adrenalina, pero es muy de parkour. Hay uno que es individual, que todavía no lo hemos hecho. Hay otras cosas que también son nuevas, pero a mí no me dicen nada. Para mí de repente también son nuevas o me entero en el momento”, continuó la deportista.

La coanimadora -por tercer año consecutivo- repasó que los premios especiales, como de costumbre, serán monetarios o experiencias. También adelantó que los televidentes podrán percatarse de un nuevo elemento en La Fortaleza, pero no pudo entrar en detalles.

A toda velocidad contra el COVID-19

Las últimas tres ediciones de “la competencia más feroz del planeta” han tenido que lidiar –al igual que el resto del mundo- con la emergencia sanitaria del COVID-19. Para ello, según Cantú, Telemundo no ha escatimado en un riguroso y agresivo protocolo de seguridad para los atletas y la producción.

“La verdad es que Telemundo siempre ha tenido todas las restricciones. Todos los atletas están vacunados, siempre traen sus cubrebocas. Cuando estamos en grabación es cuando único no traen cubrebocas. Cada semana tenemos nuestro ‘COVID test’ y, al final, creo que es también responsabilidad de cada uno de ellos estarse cuidando: usar alcohol, desinfectante de manos... Se cuida mucho esa parte. También, gracias al chequeo semanal, nos podemos dar cuenta a tiempo de si alguien está positivo”, aclaró.

Agradecida con Telemundo

Chelly jamás pensó dirigirse frente a una cámara, muchos menos formar parte del horario “Prime Time” de la principal cadena de televisión estadounidense de habla hispana. Sin embargo, desde que resultó vencedora en la primera edición, el 4 de noviembre de 2018, “Exatlón Estados Unidos” está en su ADN.

“De cierta manera tequé las puertas con Telemundo para dejarles saber que, si existía una oportunidad en algún momento de que yo pudiera ser parte de algo dentro de la competencia, que me tomaran en cuenta, que me gustaba el mundo del espectáculo y de los medios, aunque para ese momento nunca había tomado clases relacionadas al respecto”, narró.

De esta manera, en 2020, como parte de los ajustes que hizo la cadena por el COVID-19, a Cantú se le abrió la puerta que había estado esperando. Desde entonces, se ha dedicado a prepararse en el arte de hablar en público, aunque reconoce que su experiencia como exconcursante es su mejor guía para desempeñar el rol con honores.

En la conversación con este medio, la mexicana confesó que siempre le “pican los pies” y le da con correr los circuitos durante las grabaciones de la competencia. Este año, la espera terminará para la gimnasta artística, pues declaró que a finales de la temporada recorrerá una que otra travesía para no “quedarse con las ganas”.

“En su momento fui gimnasta olímpica y siempre me ha gustado sentirme capaz. Entonces, ver a los competidores en estos momentos recorrer los circuitos, hacer la puntería, sentirse ágiles, fuertes, capaces de poder hacer los circuitos, la verdad es que me dan ganas de correrlos. Nunca lo he hecho ya sea por tiempo o porque me puedo lastimar. Entonces, espero que ahora sí, terminando esta edición, darme el tiempo”, agregó.

Como metas futuras, Chelly desea regresar a Puerto Rico donde ha hecho “buenas” amistades. Tampoco le cierra la puerta a la invitación de Telemundo, en caso de que quieran verla en otros de sus “realities” como “La Casa de los Famosos” o “Así se Baila”.

“Me encanta Puerto Rico. Me he dado cuenta que los latinos nos hacemos sentir siempre en casa. Creo que, si ustedes vienen a México, también se van a sentir como identificados con la cultura, y así. Y eso es lo que yo siento con Puerto Rico, tenemos muchas cosas en común. Obviamente, nos diferencias muchas otras, pero el calor de su gente, el cariño, como somos de apasionados de repente...”, manifestó.