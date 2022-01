Anoche se transmitió el primer encuentro entre Famosos y Contendientes de la sexta temporada de “Exatlón Estados Unidos”. Con la animación del periodista deportivo venezolano Frederik Oldenburg y la coanimación de Marisela “Chelly” Cantú, los fanáticos del “reality” de Telemundo, pudieron disfrutar el regreso a la pantalla de “la competencia más feroz del planeta”.

Durante el estreno de esta temporada se pudo apreciar una ventaja en velocidad y rendimiento de parte de los Contendientes. De hecho, el equipo azul se alzó con la primera victoria y tuvo acceso directo a La Fortaleza, que este año cuenta con nuevas áreas recreativas, habitaciones más espaciosas y una galería fotográfica de los ganadores.

En los Contendientes se destacaron Miguel Ángel Espinoza, modelo de 27 años; Emilio Lara, estudiante de arquitectura de 23 años; Natalia Palacios, entrenadora personal de 25 años; y la boricua Rebeca Valentín, ejecutiva de cuentas de 27 años.

Por su parte, algunos de los Famosos son Jaime Espinal, luchador olímpico boricua de 36 años; Polo Monárrez, actor que participó en “Así se baila”, de 42 años; Jordan O’Brien, futbolista profesional de 29 años; y Paloma Flores, basquetbolista profesional de 27 años.

PUBLICIDAD

La sexta temporada de “Exatlón Estados Unidos” se verá marcada por nuevos circuitos. Esta semana, en entrevista con El Nuevo Día, Chelly expuso que, a pesar de que la producción le ha cumplido el deseo a los fanáticos que solicitaron nuevas pasadas, de igual manera han mantenido incólume la esencia de la competencia que busca probar las habilidades físicas y mentales de los concursantes. Asimismo, adelantó, este año “Exatlón Estados Unidos” no planea llevar egresados a las arenas.

/ Tommy Ramos, Primera y cuarta temporada, Famosos (LUIS ALCALA DEL OLMO)

Yarishna Ayala, Primera temporada, Contendientes (David Villafane/Staff)

Valeria Sofía Rodríguez, Segunda temporada, Contendientes (Archivo)

Eric Alejandro, Segunda y quinta temporada, Famosos (JUAN LUIS MARTINEZ)

Dayleen Santana, Segunda temporada, Famosos (Facebook)

Yaritza Medina, Segunda temporada, Contendientes (Facebook)

Carla Cortijo, Segunda temporada, Famosos (David Villafane/Staff)

Jay Flores, Tercera temporada, Contendientes (Facebook)

Alexander Rodríguez, Tercera temporada, Famosos (Facebook)

Gabriela del Mar "Gabba" Santaliz, Tercera y quinta temporada, Contendientes (Facebook)

Elías Tirado, Cuarta temporada, Contendientes (Facebook)

Natalie "Nata" Díaz, Cuarta temporada, Contendientes (Facebook)

Jeyvier Cintrón, Quinta temporada, Famosos (VANESSA SERRA DIAZ)

Wilmarie Negrón, Quinta temporada, Contendientes (Facebook)

Jimmy Vélez, Quinta temporada, Contendientes (Facebook)

Jomarie Martínez, Quinta temporada, Contendientes (Facebook)

Nicole Díaz, Quinta temporada, Famosos (Facebook)

Héctor Gómez, Sexta temporada, Famosos (Facebook)

Ángel Rodríguez, Sexta temporada, Contendientes (Facebook)

Rebeca Valentín, Cuarta temporada, Contendientes (Facebook)

Jaime Espinal, Sexta temporada, Famosos (Archivo)

“A mí me encanta que la gente pida circuitos nuevos porque creo que son importantes. Aunque al final no es tan fácil, es mucha inversión, son costosos, pero ‘Exatlón’ siempre trata de tener esa magia de nuevos circuitos. Hay uno nuevo en el agua, hay otro que se le dice que es de adrenalina, pero es muy de parkour. Hay uno que es individual, que todavía no lo hemos hecho. Hay otras cosas que también son nuevas, pero a mí no me dicen nada. Para mí de repente también son nuevas o me entero en el momento”, continuó la deportista.