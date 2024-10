Pedro Rosa Nales se retira tras 44 años de carrera periodística: “Yo amo lo que hago”

“La verdad es que ha sido un tiempo que es como abrir y cerrar los ojos y de momento volver a abrirlos. De momento, cuando uno abre los ojos por segunda ocasión te das cuenta que ha pasado todo este tiempo. Yo me he disfrutado mi trabajo, yo amo lo que hago y gracias a Dios tuve la dicha de trabajarlo. Hay gente que se educa en una materia y nunca la puede ejercer. Así que en este sentido, pues yo siempre he estado trabajando en lo que me gusta y me disfrutaba mi trabajo”, dijo Rosa Nales.