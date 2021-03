Con una profunda tristeza se expresaron hoy algunos artistas y figuras de la televisión, cuya infancia es recordada viendo los programas televisivos y cantando las canciones del legendario payaso mexicano Cepillín, quien falleció hoy a sus 75 años.

En su última presentación en Puerto Rico, en el espectáculo titulado “Cepillín, 40 años con el payasito de la Tele” en el 2010, el payaso puertorriqueño Remi, fue uno de los invitados sorpresa. Juntos compartieron el escenario que ubicaba en el Coliseo Roberto Clemente.

José Vega Santana, nombre real del payaso Remi, manifestó hoy su sentir al enterarse del fallecimiento de quien consideraba su amigo y con quien mantuvo comunicación.

“Querido hermano y amigo, gracias por tus consejos y por ser ejemplo para todos los que vamos detrás de ti. Mi respeto y admiración por tu compromiso con los niños y niñas del mundo. Un abrazo y consuelo para tu familia que hoy pierde parte de tu fiesta! Gracias por tu llamada en mi cumpleaños y siempre recordaré lo que hablamos otra vez gracias”, leía el mensaje.

PUBLICIDAD

Querido hermano y amigo , gracias por tus consejos y por ser ejemplo para todos los que vamos detrás de ti. Mi respeto y... Posted by Payaso Remi on Monday, March 8, 2021

Asimismo, el comediante Raymond Arrieta expresó tener grandes recuerdos de “El Payasito de la Tele”, sobre todo en una ocasión en la que visitó su casa en México. “A principio de la década de 1990, trabajé dos meses en México con Angélica Vale, en una obra musical que titulaba ‘Mamá ama el rock’. Cuando llegamos a Monterrey, Cepillín fue a vernos y nos invitó a su casa a pasar un día allí. Él vivía en una casa enorme, que parecía como un mini castillo. Tan pronto se enteró que yo era puertorriqueño, me dijo: ‘Ven acá’. Me agarró por la mano y llevó a una sala donde tenía un montón de reconocimientos. Allí tenía una placa que le habían dado aquí en Puerto Rico y me dijo: ‘Esta placa es de tu país. Me la dieron allá y la guardo con mucho cariño, porque se han portado muy bien conmigo’. Mientras me hablaba le brillaban los ojos y estaba bien emocionado”, explicó Arrieta.

“La verdad es que fue una persona muy humilde, simpática y se portó muy bien conmigo en ese momento. No lo esperaba así, siendo una persona tan conocida. En otra ocasión, él regresó a Puerto Rico y fue a ‘Día a Día’. Y allí le pregunté si se acordaba de aquel muchacho puertorriqueño que había ido a su casa y me dijo, ‘no me digas que eres tú’. Siempre fue muy simpático. Así que, de verdad, lamento mucho su muerte”, añadió Arrieta, quien publicó una foto suya con el personaje infantil durante su visita en México.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Emanuel Soltero, mejor conocido como el personaje infantil del mago Shabum, también tiene gratos recuerdos de Cepillín mientras crecía. “Hoy celebramos la vida del gran payaso Cepillín. ¡Qué muchos recuerdos positivos de nuestra niñez! Muchas canciones que llenaban nuestra vida con alegría como ‘La Chinita’, ‘Tomás’ y mi favorita ‘En la Feria de Cepillín’. Todavía al pensar en él escuchó su voz cantando como si fuera solo para mi. Cepillín fue uno de nuestros amigos de la Tele que junto a otros grandes artistas infantiles como Tío Nobel, Pacheco, Sandra Zaiter, Titi Chagua y Chícola nos enseñaban valiosas lecciones positivas para toda la vida y sin nosotros darnos cuenta forjaban los hombres y mujeres que somos hoy día”, explicó el artista en un mensaje por escrito a El Nuevo Día.

“Para mí, Cepillin deja un increíble legado no solo en sus hijos que siguen sus pasos sino en toda una generación que se tenía que poner de pie para cambiar el canal en esa caja mágica que llamamos la tele. Un hombre que dedicó su vida a regalar alegría y mensajes positivos para todos los niños. Un día como hoy lo recordamos con un cariño especial y quisiera que nos lleve a reflexionar y pensar como adultos que actualmente existen artistas que dedicamos la vida para producir contenido que ayude a forjar de manera positiva las mentes de los hombres y mujeres del mañana. Cepillín siempre será recordado con su gran sonrisa y su nariz pintada de rojo. Un incansable defensor de los derechos de los niños en un mundo donde muchos adultos olvidan la importancia de la niñez para tener hombres y mujeres de bien en el futuro. Que viva para siempre la magia de nuestro amigo Cepillín”, expresó.

PUBLICIDAD

Otra que reaccionó a la muerte del mexicano fue la cantante Olga Tañón. “¡Descanse en Paz @cepillintv con el que crecí! En el bosque de la China, En la feria Cepillín. Vuela alto y gracias por tanta alegría!!!!!”, dijo a través de sus cuentas de Instagram y Facebook.

Por su parte, el comediante y locutor Antonio Sánchez, “El Gangster”, también quiso compartir la noticia de la muerte del artista con sus seguidores en las redes sociales. “Fallece Cepillín. Que en paz descanse. (via @elnuevodia)”.

De la misma forma, el bloggero Walo HD, que tiene a su cargo Nación Chancleta, programa de satira política que está en varias redes sociales como YouTube e Instagram, publicó un vídeo de una breve entrevista que le realizó al payaso en 2017, mientras se encontraban en Las Vegas para presenciar el espectáculo de los Latin Grammy. “En noviembre de #2017, me encontré a Ricardo González #Cepillín, #ElPayasitoDeLaTele mientras yo estaba en Las Vegas para el Latin Grammy. Poder conversar un rato de manera casual con uno de mis ídolos de la infancia fué surreal. Hoy siento que muere parte de mi infancia con su partida del mundo terrenal. Gracias por los recuerdos a uno de los pilares de la televisión infantil de #Televisa en #México y para #LatinoAmérica”, escribió.