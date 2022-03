Contario a algunas mujeres, la telerreportera Aixa Vázquez nunca soñó con encontrar a un “príncipe azul” ni vestirse de blanco. De lo que sí estaba clara era de que quería ser madre, encontrar a esa persona con quién formar una familia numerosa, tener un hogar, y con la que pudiera compartir los mismos sueños y aspiraciones.

Han transcurrido 14 años desde que emprendió esa ruta anhelada, basada en el amor, el respeto y la comunicación, en compañía de Mario Javier Torres, con quien procreó a los gemelos Leonardo y Lorenzo, de seis años.

Ya en una etapa más madura de la relación, donde han sobrepasado los diversos retos que se les han presentado, en menos de una semana se unirán formalmente en matrimonio, una decisión tomada basándose en el bienestar de los niños y de la misma relación.

Uno de los grandes retos, según cuenta Mario Javier, fue el poder lidiar con que Aixa es una figura pública, que es reconocida en donde quiera que se paran y que recibe muestras de afecto de los televidentes que han seguido su carrera de dos décadas en Noticentro, que transmite por Wapa Televisión.

“Wow, en un principio fue un poquito trabajoso. Nos parecemos mucho porque tenemos prácticamente los mismos gustos en muchas cosas. Pero bueno, no en cuestión de pariseo y de otro tipo de cositas, ahí somos diferentes. Hay que trabajar con esas situaciones. Como Aixa es de la farándula y yo estoy completamente fuera de eso, para mí fue bien trabajoso, honestamente. Incluso, al principio yo muchas veces dije mira, ‘yo no voy más, esto es bien difícil para mí’. Estábamos en algún lugar y venía y se nos acercaba alguien, le pedían tomarse una foto, cuando yo quería estar disfrutando del momento solo con Aixa. Después logré entenderlo y lo fui sobrellevando”, expresó Mario Javier, quien desde hace dos años se ha quedado a cargo del cuidado de los niños mientras Aixa funge sus labores como periodista.

No obstante, resalta que Aixa lo fue ayudando sobre la marcha hasta lograr entenderlo y poder manejarlo. “Hasta hoy te digo, ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida después de haber tenido a mis hijos”, añadió el también padre de Paola Sofía, de 20 años, fruto de una relación anterior.

La pareja, que se conoció en un establecimiento del Viejo San Juan y que luego descubrieron su afinidad por el deporte, describen el momento del paso del huracán María por Puerto Rico como una de las pruebas más difíciles a las que se han enfrentado. Ese mismo día Aixa, como periodista al fin y en su responsabilidad de mantener informado al país, salió de madrugada a trabajar como de costumbre. La preocupación invadió a Mario, quien se quedó solo con los gemelos, que apenas tenían dos años.

“A veces es difícil comprender los horarios, la cobertura de huracanes que implica que esté mucho tiempo fuera de la casa e incluso para el huracán María. Este fue un gran reto para nosotros, porque yo trabajé mientras él estaba con los nenes con apenas dos años en la casa. Pero, poco a poco ha ido entendiendo. A veces me recrimina algunas cosas, pero aun así es parte del respeto que también le tiene que tener hacia la profesión. Ha sido una relación, como una especie de montaña rusa, ¿verdad? Como todas las relaciones, hemos tenido nuestros momentos, no es tan fácil. Es especialmente complicado en términos de comprender que siempre fui una persona muy, muy libre, muy independiente de tomar mis propias decisiones”, expresó la periodista.

Entre las muchas cosas que Aixa admira de Mario Javier, destaca su sensibilidad, lo familiar y hogareño que es, el desvivirse por sus hijos y su familia, además de su carácter, y de que es un fajón y un trabajador que no se está quieto.

“Lo primero es que Mario es bello. Lo encontré bello desde el día uno. Sé que, aunque yo a nivel expresivo no soy muy cariñosa, lo tengo que admitir, siempre ha sido así, él sabe que yo lo amo y sabe que mi sentimiento hacia él es genuino. Lo expreso también porque quiero verlo bien, lo quiero ver en bienestar, en salud, tanto físico, emocional como mental”, recalcó la comunicadora mientras ambos se miraban a los ojos en total complicidad.

“Ella sigue siendo bella como siempre, pues no ha cambiado, simplemente que está un poquito más flaquita. Admiro lo bien entregada que es a su familia. Siempre está preocupada por cómo estamos. Admiro lo buena madre y excelente que es, incluso con mi hija. Yo te diría que ella llena todos esos espacios que yo había buscado en una mujer, lo ha llenado todo”, dijo Mario por su parte, con evidente emoción.

La periodista Aixa Vázquez junto a Mario Torres días previos a su boda, a celebrarse en la Fundación Luis Muñoz Marín. (Alexis Cedeño)

Se acerca el gran día

Luego de haberse comprometido hace dos años, llegó la semana en que se unirán formalmente en matrimonio Aixa y Mario Javier. El enlace nupcial que tienen preparado lo describen como una celebración de su amor; momento para el que han elegido estar rodeados de sus seres queridos. Después de un proceso de muchos preparativos, con la cercanía del momento ya los nervios se dejan sentir.

“Estoy muy emocionada y experimentando esa cosita que pensé que nunca iba a experimentar”, confesó la periodista, quien entre sus funciones se ha destacado en los últimos años en la sección de “Titi Aixa” de Noticentro al Amanecer, donde anuncia los cumpleaños de los televidentes. La cercanía con el público ha sido tal que hasta la bendición le piden cuando se la encuentran en la calle.

Precisamente, a ese público que la sigue, le apoya y que le celebra cada triunfo, incluyendo el nacimiento de sus gemelos, los quiso hacer partícipes de ese momento tan especial en su vida el próximo sábado 2 de abril, mediante la transmisión de lo que será la ceremonia en los hermosos exteriores de la Fundación Luis Muñoz Marín, en San Juan. Desde las 4:00 de la tarde se comenzarán a ver imágenes de los preparativos y en la edición de Noticentro de las 5:00 p.m. podrán sintonizarla en directo.

“Como periodista siempre tengo claro que no soy artista, pero el estar en el espacio de Noticentro al Amanecer desde hace 20 años me ha permitido tener una cercanía con el público, a mí y al resto de compañeros, totalmente diferente que probablemente no experimentan el resto de los compañeros que están en otros horarios. La gente te lo hace saber en la calle y se siente como parte de tu familia. Se levantan contigo todos los días. La gente siempre ha sido partícipe de nuestra vida, he sido un libro abierto e incluso cuando estaba embarazada, la gente siguió paso a paso ese embarazo de los gemelos y lo hicimos partícipes de todo ese proceso, obviamente, y la gente lo quiere. A los gemelos le han cogido un cariño inmenso y a Mario por la sensibilidad que ha demostrado en todo momento. Así que no podemos menos que retribuir a la gente ese cariño también haciéndolo partícipes de un momento como este. La gente podrá, desde la comodidad de su hogar, disfrutar como si estuviesen aquí. Para nosotros es un privilegio”, manifestó Vázquez.

Tras la reciente partida física de su madre, Mario Javier desfilará de la mano de sus hijos Lorenzo y Leonardo, mientras que Aixa caminará de la mano de su amada madre, ese ser que estuvo a cargo del cuidado de sus hijos en los primeros años de vida de los gemelos, mientras ella y su futuro esposo trabajaban.

Aunque ambos practican la fe cristiana a través de una iglesia episcopal, por tratarse de la época de cuaresma, esto impidió que la ceremonia se celebrara desde la iglesia. En cuanto a la recepción, la pareja expresó que será para bailar en un ambiente de celebración y de fiesta, por lo que ya están listos para “pasarlo brutal”.

“Me preocupan mis maestros de ceremonia, que son Normando Valentín y Luz Nereida Vélez, porque esa es una combinación explosiva. Esos dos se unen y son candela. Así que ya decidimos que le vamos a dar una especie de libreto para que no se salgan de los ‘bullets’, porque si no estamos toda la noche y podemos caer en unos temas un poquito calientitos que no son propios de una de una recepción”, dijo en tono de broma la periodista a la vez que resaltó que son dos compañeros a los que quieren mucho y le tienen aprecio tanto a modo profesional como personal.

Asimismo, adelantó que el también comunicador y periodista Elwood Cruz, quien es muy especial para ellos, será uno de los que estará a cargo del brindis.

“Elwood conoce la relación desde el principio y, aunque originalmente fue a través de mí, la relación y el ‘bonding’ que ha creado con Mario ha sido espectacular. Ellos son, como Mario dice, él es su hermano”, añadió mientras subrayó que su adorada compañera de labores en Wapa TV, Ramonita Rivera, será la madrina.

“Va a estar superbueno delante de la gente que va a estar ahí, se lo tiene que disfrutar como nosotros nos los vamos a disfrutar. Tratamos de de hacer un escogido mayormente de la música que nos gusta a los dos y por ahí pa’abajo bailaremos con todo el mundo para vacilar”, señaló Mario Javier.

Su próximo plan como pareja: “llegar hasta viejitos juntos”.