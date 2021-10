En una gala repleta de emoción, la puertorriqueña Melissa Alemán se convirtió anoche en la primera concursante eliminada del “reality” de Univision, “Nuestra Belleza Latina”, por decisión del jurado. Mientras tanto, la mexicana Jaky Magaña, resultó favorecida para permanecer una semana más en la mansión.

En un momento lleno de tensión y mucho exaltación, el jurado compuesto por Adal Ramones, Giselle Blondet, Jomari Goyso y Daniella Álvarez, tomaron la difícil decisión de seleccionar a Magaña por encima de Alemán, quien se había distinguido en el concurso por su gran sonrisa. “Lo que voy a decir es de parte de todos los jueces. Esta es la decisión más dura para nosotros. Hemos estado deliberando y la decisión la hemos tomado basado en desde que las conocimos el primer día y el desarrollo que han tenido, porque creo que es lo más justo, porque al final de cuentas, esta competencia es de crecimiento. En nombre de todos, hemos decidido que salvamos a Jackie”, explicó Goyso, encargado de dar la noticia a las concursante. Inmediatamente, la mexicana se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar.

PUBLICIDAD

Alemán, quien tiene 31 años y reside actualmente en Nueva Jersey, había indicado durante sus audiciones que se quería convertir en la primera mujer homosexual en ganar la competencia. “Es difícil ser lesbiana en la comunidad hispana, es muy difícil. Mi familia me quiere y me adora, ¿quién no quiere a sus hijos? Pero ellos no me aceptan. Yo creo que eso duele, estoy aquí porque quiero que esa conversación se hable, que los padres hablen con sus niños, que se acepten y se quieran”, mencionó la puertorriqueña frente a los cuatro jueces.

Regreso triunfal

La gala también se destacó por el regreso de la presentadora Alejandra Espinoza, después de haberse ausentado por problemas de salud. La primera ganadora de “Nuestra Belleza Latina” (2007) fue recibida con gran alegría por la producción y concursantes del programa.

Justo al inicio del programa, Espinoza hizo un aparte para expresarse ante el público. “Antes de comenzar el ‘show’, quiero tomarme los primeros minutitos para decirles ‘muchísimas gracias’. Darle gracias a Dios, porque estoy bien de salud. Yo, al igual que ustedes, tengo tanto momentos buenos, como momentos malos, como las últimas semanas. Sé que muchos de ustedes, sin conocerme personalmente me quieren y quieren que esté bien. Gracias por cada uno de sus mensajes. Por cada una de las oraciones que hicieron por mí, se los agradezco”, explicó la mexicana, mientras trataba de contener las lagrimas. “Gracias a esas oraciones estoy aquí parada, fuerte, más fuerte que nunca. Quiero agradecerte, Giselle (Blondet), porque yo sé que el hecho de que tú estuvieras aquí era de lo menos que tenía que preocuparme, porque no hay persona como tú para manejar este barco”.

PUBLICIDAD

En el podcast “Entre hermanas” que hace junto a Damarys Jiménez, la presentadora habló luego de ser dada de alta de la parálisis facial y pérdida parcial de la vista que sufrió. Espinoza narró la odisea que pasó tras ser hospitalizada y denunció negligencia médica. “Sufrí de negligencia médica”, mencionó la modelo casada con el coreógrafo puertorriqueño Aníbal Marrero. “Fui a emergencia, la realidad fue que me topé con un muy mal médico. Me hacen todos los exámenes y el neurólogo del hospital, donde me internan, fue un muy mal neurólogo porque me comenzó a medicar como si me hubiese dado un ataque de epilepsia. Todo lo que ese médico hizo fue negligencia”.

Por otro lado, la también ganadora en 2015, Francisca Lachapel también se presentó en el programa y fue la encargada de explicar el reto que tenían que cumplir las concursantes. En este caso, la mexicana, que trabaja en “Despierta América” y quien dio a luz hace unos meses a su hijo Gennaro, detalló que las concursantes debían actuar en una especie de telenovela junto con Marlene Favela, Pedro Moreno y Mela La Melaza, un personaje caracterizado por Lachapel.

Al finalizar el programa, Espinoza anunció que de ahora en adelante todas las concursantes irán a una votación popular, por lo que los televidentes podrán votar semanalmente por sus concursantes favoritas, ya sea a través de la página web de Univision o por teléfono. Cada una de las concursantes tiene un número de teléfono asignado.