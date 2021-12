Casi a diario se lee o se escucha una expresión comparativa del tamaño de Puerto Rico versus el talento de su gente. El segundo término siempre sobrepasa al primero, y por mucho. Reinas de belleza, deportistas, escritores, científicos, médicos, chefs y un sinnúmero de profesionales le han regalado una incontable cantidad de glorias a esta isla.

Sin embargo, las historias de éxito son tantas que no todas se han contado. Como la del pastelero puertorriqueño radicado en Orlando, Florida, Ramón J. Camacho. En 2014, con solo 19 años de edad, el isabelino hizo maletas para ir en busca de un mejor porvenir. A pesar de que el egresado del Programa de Panadería y Repostería Internacional de la Escuela Hotelera, recinto de Mayagüez no tenía delineado ningún plan, el deseo de superación personal era más grande que cualquier reto que pudiera enfrentar.

“Cuando era más joven comencé a trabajar como ayudante de repostero en una panadería que era propiedad de un amigo de la familia. Me encantó lo que hacía y me fui a estudiar a la Escuela Hotelera. Luego que termino de estudiar decido hacer la práctica con Axel Barreto. Después de ahí mi papá se mudó para Estados Unidos, para Orlando, Florida y cuando terminé la práctica pensé que era un buen momento para buscar un nuevo comienzo y tratar nuevas cosas porque estaba joven y me quedaba un largo camino por recorrer”, sostuvo Camacho, quien ahora tiene 25 años.

PUBLICIDAD

Aquella decisión, “Bubu”, como es conocido por sus clientes, amigos y familiares, la percibía arriesgada. Sin embargo, su “valentía” y la “ventaja” de tener a su papá ya instalado en la conocida ciudad que alberga más de una docena de parques temáticos, hacían que cualquier pensamiento negativo se disipara.

Una vez en Orlando, Camacho sentía que no había tiempo que perder y que cada minuto contaba. Inmediatamente comenzó la búsqueda de empleo y fue así como llegó a DOU Bakehouse, a quienes considera su segunda su familia. También bautizó un espacio de su casa como Bubu’s Cake and More, desde donde cada fin de semana salen ocho órdenes -como mínimo- para la clientela que ha conquistado con su sabor y creatividad desde 2014.

“Como tengo mi trabajo ‘full time’, los fines de semana son de trabajo en casa. Es bien sacrificado, pero vale la pena. He visto la recompensa del sacrificio. En DOU Bakehouse soy el capitán, la mano derecha de los jefes. Ellos siempre me han ayudado, quieren que crezca y siempre están dispuestos a darme la mano con las cosas que debo mejorar para ser mejor persona en el mañana”, indicó especialmente de Diana Cortés, la propietaria de la pastelería.

Cumple su sueño de llegar a Food Network

Precisamente, con la motivación de Cortés y con el anhelo de retribuirle a sus padres –Ramón Camacho y Marisol Rodríguez- todo lo que han hecho por él, por dos años Bubu luchó por conseguir una participación en el “reality show” “Holiday Wars” de Food Network. Aunque las pasadas dos temporadas no recibió noticias, algo le decía que su día llegaría.

PUBLICIDAD

En mayo de este año, mientras disfrutaba de unas vacaciones en la isla, Camacho recibió la llamada que esperaba. La producción de la divertida serie de competencias lo quería conocer.

“Realmente fue un proceso bien largo. Estuve dos años aplicando y no había sido aceptado. Este año, cuando me llaman para notificarme me eché a llorar. No podía creerlo. A partir de ahí tuve que enviar toda mi información, evidencia de trabajos, hacer una entrevista por Zoom y conocer parte de la producción de forma virtual”, detalló.

A principios de junio, el pastelero boricua abordó un avión con destino a Utah, donde se grabaría el espacio televisivo por un mes. Sin poder dar muchos detalles por asuntos de confidencialidad, Camacho expuso que hasta ahora va bien en la competencia que llegará a su final el próximo 19 de diciembre y que otorgará $25 mil al equipo ganador.

El reto mayor, según el boricua no fue acoplarse a su equipo, que también está compuesto por Asia Coffee, de Indianapolis, y Jen Barney, de Wisconsin. Mucho menos diseñar estructuras gigantescas hechas de harina y azúcar con efectos especiales integrados. Por fortuna, dijo en tono de humildad, el estilo que más le gusta y lo caracteriza es el infantil. Los colores y las formas lo inspiran.

“El gran reto para cumplir mi sueño es el idioma. El inglés mío es fatal. Yo me defiendo y hablo, pero realmente tener 40 cámaras encima de ti, no está fácil. Aun así, pude seguir en la competencia. Y eso lo que quiero que todos sepan, que no importa de donde tú seas, quien tú sean, ni tu lenguaje, ni tu raza, puedes ser lo que quieras ser en la vida. Todo es cuestión de actitud”, subrayó.

PUBLICIDAD

Este año “Holiday Wars” cuenta con la animación de la chef indio americana Maneet Chauhan y con los actores Raven-Symoné y Jonathan Bennett como jueces.

Entre sus planes para el próximo año, Camacho tiene en mente abrir el primer local de Bubu’s Cake and Moore y aseguró que esto no acabará con su costumbre de visitar Puerto Rico tres veces al año, pues acá está su mamá y “el amor de una madre es excepcional y siempre hace bien. Para mí, es lo más importante, el mayor motor para seguir hacia adelante”, agregó.

“Holiday Wars” también se transmite a través de Discovery Plus.