“Que me lo den en vida”: reconocen las aportaciones de “Sunshine” Logroño a la televisión boricua

“Eso vale oro. Le has dado oportunidad a talentos jóvenes, has creado conceptos nuevos, y se valora tu carrera y también las puertas que le has abierto a todas estas personas que están aquí”, expresó la animadora Natalia Rivera .

“Bueno, yo no sabía que tú tenías esto hoy, pero qué bueno que me puse linda. Te entregamos esto de parte de Wapa Televisión”, agregó Sánchez. Acto seguido, el grupo de talentos aprobó la distinción con un aplauso.

“Tengo que contarles que ‘Sunshine’ me brindó la oportunidad de trabajar en televisión. Competí en ‘Objetivo Remix’. Lo que pocos saben es que yo me había prometido a mí misma que si esa oportunidad no se me daba, yo iba a renunciar a mi sueño. Sentía que había nadado tanto por tantos años y ‘no se me daba’ que ya era el momento de continuar otro camino”, comenzó Santiago en un testimonio que publicó en su cuenta de Instagram.