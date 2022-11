Hoy, domingo 20 de noviembre, ocho competidores de la séptima temporada de “Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial” se enfrentarán por un lugar en la próxima etapa del “reality show”, denominada “All-Star”. Al final de la jornada, los cuatro que prevalezcan, podrán unirse a otros 12 atletas egresados de las pasadas seis ediciones.

Con el cambio de juego, “la competencia más feroz del planeta” se convirtió en un “sálvese quien pueda” y desde el pasado lunes –cada noche- “Famosos” y “Contendientes” están en peligro de eliminación. Primero le tocó al boricua Iván Fernández, luego Selene Valera y el más reciente, Douglas Castillo.

Esto, a su vez, ha provocado que los fanáticos y seguidores de “Exatlón Estados Unidos” no dejen pasar ni una oportunidad para expresar su descontento. Día tras día, los aficionados del “reality” acuden a las redes sociales con mensajes dedicados a la producción.

“Veo ‘Exatlón’ desde la primera temporada, debieron terminar esta con sus ganadores, y después hacer un ‘Exatlón All-Star con los mejores de esta y las pasadas temporadas. Me parece injusto para los que se han matado en esta, y que le metan veteranos a llevarse el premio faltando poquito para la final”, comentó Idizol Carrera.

Por su parte, Maria Sugilio, añadió: “No es justo (para) que estos dos equipos que se han roto el lomo desde el primer día, vengan los de temporadas pasadas a conseguir el mérito”.

Como estos hay muchísimos más comentarios contra la nueva temporada “All-Star” en la que Puerto Rico estará representado a través de la participación de Jeyvier Cintrón, Elías Tirado y Valeria Sofía Rodríguez. El boxeador profesional se coronó como el campeón de la quinta temporada.

El Nuevo Día, además, quiso conocer la opinión de atletas que han vivido en carne propia lo que es estar en las “arenas más feroces”. ¿Es justo este cambio repentino?

“Ya es un hecho. Creo que pensar si es justo o no, para mí, es algo relativo. Personalmente, si hubiese entrado en la séptima (temporada) y pasaba esto, lo hubiese tomado como un privilegio de poder estar entre estas estrellas de temporadas anteriores y con la posibilidad de no tan solo llegar a una final de ‘Exatlón’ sino que esa final sería un ‘All-Star’”, sostuvo Rebeca Valentín, integrante de los “Contendientes” en la sexta temporada.

Fernández, quien llegó a la isla hace dos días tras su eliminación, aseguró sentirse satisfecho con su desarrollo y aportación a la competencia. De igual manera, envió un mensaje a los atletas que se integrarán como parte de la nueva etapa.

“Yo tenía la mentalidad de competir por los $200,000 y terminar la temporada como la empezamos. El formato cambió, pero hay que bregar con la realidad y con lo que está pasando. Las personas que se quedarán en la competencia van a hacer el trabajo y a los que vienen que se preparen porque los que ya están compitiendo vienen calientes y están acostumbrados”, dijo el jugador profesional de voleibol.

Ambos egresados coincidieron en que, al menos, la producción le hubiera otorgado un tiempo de asueto a los cuatro atletas que lograran prevalecer en la séptima temporada. En esa línea, Fernández describió los duelos de eliminación como unos “física y mentalmente duros”.

“Definitivamente merecen un descanso. A pesar que están preparados y son muy buenos, claramente debe haber un desgaste físico, pero así es la competencia. Te lleva al límite y la adrenalina es tanta que pienso que lo podrían lograr. Tienen la ventaja porque tienen muy fresco los circuitos y los proyectiles, a desventaja de los que acaban de llegar, aunque hayan sido campeones o hayan estado en otras temporadas. Sabemos que ‘Exatlón’ es una competencia muy mental, si piensas que estás en desventaja serás de los primeros en salir eliminado”, puntualizó Valentín, apodada como “La Mujer Maravilla”.

“Mis compañeros, obviamente llevan varios meses compitiendo sin parar y ahora se van a enfrentar con gente nueva, gente fresca, pero ahí es donde uno ve los atletas de alto rendimiento y sé que mis compañeros, en especial los del ‘team Famosos’ no van a tener problemas en esta nueva etapa”, añadió quien recibió el apodo de “La Torre Boricua” por su altura.

Valentín se describió “afortunada” de no haber sido convocada para participar en la séptima temporada del “reality” dado a que su compañía se encuentra en un buen momento y no le hubiera gustado tener que desistir al deseo de volver a pisar los circuitos ubicados a orillas del río Chavón. De igual modo, comentó que han sido muchos los fanáticos que han pasado por sus redes sociales para dejarle saber que le hubieran visto en la etapa “All-Star”.

“Verdaderamente me encantaría regresar y volver a escuchar a Frederick decir ‘punto para Rebeca Valentín, la mujer maravilla’, pero si no pasa, me siento satisfecha con el trabajo que realicé en la sexta temporada”, enfatizó.

Lo próximo para Iván

El exGuerrero de Wapa Televisión aseguró que no se perderá la etapa “All-Star” por nada. Además, reafirmó su apoyo al resto de los “Famosos” que continúan dando la batalla. Sin embargo, con los pies en tierra boricua, Fernández está enfocado en pasar al próximo nivel.

“Quiero pasar estas navidades con mi familia, tranquilo y disfrutar. Pero prontamente quiero seguir mis planes atlético y profesionales. Quiero volver a jugar voleibol en la Liga Superior. Si se me da la oportunidad, quisiera representar de nuevo a la selección de Puerto Rico y seguir mis estudios. En un futuro quisiera seguir trabajando en los medios y en el campo del entretenimiento, sea televisión, radio o redes sociales. Siempre estoy abierto a oportunidades”, informó.