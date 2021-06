El pasado viernes, día que marcó el final de la modelo y presentadora mexicana Ana Patricia Gámez en la televisión, se anunció que la periodista Karina Banda será la sustituta de la Belleza Latina 2010 en “Enamorándonos USA”, el “reality” de Univision que estrenará temporada en agosto.

“Mil gracias a todos ustedes por hacer esto posible. @anapatriciatv te deseo el mayor de los éxitos en todo aquello que te propongas para tu vida. Me estás dejando un trabajo muy difícil porque sé que siempre diste el máximo por este ‘show’ @rafaaraneda nuevo ‘partner in crime’. Estoy segura que la vamos a pasar increíble y seguiremos ayudando a más personas a encontrar su media naranja todas las semanas. ¡Gracias por permitirme llegar hasta aquí! ¡Nos vemos en agosto!”, expresó la comunicadora a través de sus redes sociales.

Banda ha sido recipiente de seis premios Emmy durante su trayectoria como presentadora, que comenzó a los 13 años en una estación de radio. Entre sus participaciones más destacadas se encuentran proyectos como “El gordo y la flaca”, así como “Sal y pimienta”. Antes de llegar a Estados Unidos era la copresentadora del noticiero estelar de lunes a viernes en Televisa Monterrey.

Según la revista People en Español, la nueva presentadora de “Enamorándonos USA” decidió emigrar de México a Estados Unidos después de una experiencia desagradable con un exjefe.

“Me metí a Google y puse ‘Univision News Anchor’. Me salió un ‘link’ le di clic, mandé mi resumé, mandé mi ‘demo reel’, me llamaron, me dieron mi visa de trabajo y llegué a Sacramento”, apuntó en una entrevista realizada en 2016.

En julio del 2020, la graduada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León se casó con el actor puertorriqueño Carlos Ponce, después de tres años de noviazgo.

“En Sacramento me gano mis tres Emmys en el departamento de noticias, y a los dos años y medio de estar en Sacramento llega esta oportunidad con ‘Sal y pimienta’, y pues yo feliz, me vengo para Miami y lo demás, ya se lo saben”, agregó en la entrevista con People en Español.

El viernes, Banda aprovechó para visitar el estudio que se convertirá en su nueva casa a partir de agosto y, de una vez, celebró junto a Gámez y Araneda, el programa número 300 de “Enamorándonos USA”.

“Es un momento muy especial para mí. Estoy segura que Dios tiene un plan para todos y siempre confié en sus tiempos. Me siento sumamente agradecida con todo el público porque gracias a ellos estoy aquí. Estoy más que lista para esta nueva etapa”, mencionó a la revista.