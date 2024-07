¿Quién ganó “Super Chef Celebrities”?: esto pasó en la final del “reality”

“Soy una máquina de producción. Siento que yo propongo y dispongo. Soy de las que dije a mediados del show, que quiero hacer un restaurante porque, aunque de primera intención no lo sea, porque yo tengo ‘Sweets Gallery’, mi intención principal ahora mismo es inyectar y añadir una serie de elementos, como un comedor más grande y ampliar un poco más el menú, que con el costo de vida y los gastos operacionales, no es real. Sé que un par de chavitos de estos me va a ayudar a llevarlo al nivel que queremos, estabilizar bien, bien lo que es ‘Sweet Gallery’ y empezar de inmediato a recurrir a las ayudas existentes. Hay que ir a tocar puertas y cumplir con requisitos. Yo quiero hacer mi restaurante, yo lo quiero hacer. No es que yo vaya a cocinar, pero sé que traeré los mejores recursos, que hay montones”, había informado la comunicadora.