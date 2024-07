Saudy Rivera: ¿Qué hará con los $40 mil si gana “Super Chef Celebrities”?

La periodista y empresaria Saudy Rivera ya venía con una muy buena racha y varias semanas salvándose como una de las participantes de “Super Chef Celebrities”. Se solidificó y el pasado viernes recibió su pase a la final de manos del pitmaster José Edgardo Lucca, quien junto a los chefs Enrique Piñeiro y Giovanna Huyke forman parte de este “reality”, que se transmite por Wapa TV.

Un lomo relleno de queso con higos en un trenzado de tocineta y un buñuelo dulce con especias como postre, la llevó a ser elegida como la primera finalista, lo que la mantiene muy entusiasmada y en agradecimiento.

Uno de los momentos más emocionantes de esa noche fue haber recibido la chaqueta de chef que deseaba desde que la vio al principio de la competencia.

“Es el hecho de luchar por lo que tú quieres. Cuando yo vi el ‘chef coat’, yo dije, ‘esto va a ser para mí, yo lo quiero’. Lo declaré y trabajé para eso”, señaló la madre de Valeria y Valentina.

Contrario a lo que muchas personas puedan creer, que por tener el negocio “Sweets Gallery”, esta comunicadora ya tenía experiencia en la cocina, aclaró en entrevista telefónica con El Nuevo Día que eso dista mucho de la realidad.

“El hecho de que yo tenga un negocio no significa que sepa cocinar. Tengo gente buena que sabe cocinar para que mi negocio funcione y sea exitoso. Llevo 25 años en la industria de la televisión, la radio, los medios impresos y medios digitales. Esa es mi profesión y a eso es a lo que me he dedicado todo el tiempo. El negocio vino como un flotador en un momento de mucha necesidad donde yo invertí un capital de liquidación que a mí me dieron y yo ese día decidí que yo iba a trabajar para mí e iba a tener algo que fuera mío y trendy. No es que yo tenga la experiencia en la cocina, pero yo tengo los mejores recursos para el área de almuerzos”, destacó esta comunicadora, que se ha caracterizado por ser una apasionada y lograr cada meta que se propone.

“Te tengo que confesar que me río mucho cuando la gente dice que tengo un negocio y que yo sé cocinar. Ya quisiera yo”, agregó Rivera desde su natal Jayuya, adonde acude con su familia a “hacer ground”.

Este “reality show” puertorriqueño, que estrenó en mayo pasado con 12 celebridades, llegará a su final el próximo lunes, 29 de julio, en un programa de dos horas en el que se sabrá quién se llevará el gran premio de $40,000 en efectivo.

“La cantidad de años que yo llevo en un programa diario, incluyendo ‘Lo sé todo’, en los que yo salgo tan tarde que no hay oportunidad de cocinar. Si yo hubiese echado en un pote el dinero que yo he gastado en comidas afuera para alimentar a mi familia y a mí, yo tuviera mucho dinero en el banco y 40 mil pesos no me hicieran falta, te lo juro. Hoy, 40 mil pesos le hacen falta a cualquiera y lo vamos a luchar. Lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias para ganar nuestros 40 mil porque yo lo necesito como cualquier otro puertorriqueño”, puntualizó.

Mientras “Super Chef Celebrities” esta semana entra a la etapa culminante, Saudy resalta como la mayor lección aprendida el hecho de que la necesidad se convierte en el mejor amigo.

“La pasión, que la cargamos todos, porque es algo que papá Dios nos regala a todos, es tu impulso, es tu fuerza para lograr lo que tú quieres y yo sí sé y lo reconozco con mucha humildad, de que yo a todo lo que hago le pongo pasión. Esto que era un mundo desconocido para mí, que no era mi prioridad, yo le metí toda la pasión del mundo y la pasión ha sido lo que me ha llevado a llegar a esa semifinal y la responsabilidad. Me estoy jugando el hecho de que yo acepté una propuesta muy exigente y ambiciosa de que Puerto Rico tenga un gran programa local y nosotros los ‘celebrities’ somos los responsables de que esa pantalla luzca bien y hay que hacerlo todo bien hecho, incluyendo situaciones difíciles como que se le quemara la libreta entre el estrés y el corre y corre”, agregó Rivera, a quien también le ha tocado estar en la línea de fuego.

“Braulio está inspirado, pero queridísimo, está dándolo todo. Melina, por su naturaleza, es una guerrillera, ¡me encanta Melina! Quisiera verme esa final con Melina. Bebesauro viene de atrás y viene dando lo mejor de sí, con un crecimiento buenísimo. Franco va a ser una sorpresa por el hecho de que venía bastante desorientado y él luego hizo como se ha ido enfocando. Yaisa, de lo tímida que era, ya está más suelta y más confiada en su sazón. Esto no es una competencia de simpatía. Yo apuesto a mí. Voy a dar lo mejor y que cualquiera de ellos venga a pelear conmigo. Estoy lista para recibir al que sea”, apuntó.

De ganar, ¿qué hará con los $40 mil?

“Soy una máquina de producción. Siento que yo propongo y dispongo. Soy de las que dije a mediados del show, que quiero hacer un restaurante porque, aunque de primera intención no lo sea, porque yo tengo ‘Sweets Gallery’, mi intención principal ahora mismo es inyectar y añadir una serie de elementos, como un comedor más grande y ampliar un poco más el menú, que con el costo de vida y los gastos operacionales, no es real. Sé que un par de chavitos de estos me va a ayudar a llevarlo al nivel que queremos, estabilizar bien, bien lo que es ‘Sweet Gallery’ y empezar de inmediato a recurrir a las ayudas existentes. Hay que ir a tocar puertas y cumplir con requisitos. Yo quiero hacer mi restaurante, yo lo quiero hacer. No es que yo vaya a cocinar, pero sé que traeré los mejores recursos, que hay montones”, clarificó.

La receta que más le gustó confeccionar

Como fanática de complacer su paladar y deleitarse al comer langosta, eligió la receta de la “Langosta a la Cabo Rojo”, como su preferida dentro de la competencia. A eso le suma que nunca la había hecho pues le temía al no tener claro claro el tiempo de cocción.

“Dicen que si tú te pasas de tiempo, se te pone chiclosa, y me salió tan perfecta y quedó tan sabrosa que yo dije, ‘por fin hice una langosta’. Me siento que ya me liberé de esa duda y aparte de que es una receta de la chef Giovanna Huyke. Ella muy orgullosa, nos la presentó y nosotros con una presión terrible, porque teníamos que hacer su receta y fue su plato de mayor éxito en Chicago. Ella en su restaurante nos contaba que eso fue un plato muy famoso en su historia y trayectoria como chef”, manifestó a la vez que contó sentir que “moría de emoción” cuando Huyke le indicó que quedó “magistral”.