En el año 2009, con motivo de la celebración de los 109 años del natalicio del comediante puertorriqueño Ramón Rivero “Diplo”, la fundación que lleva su nombre, liderada por su hijo José Orbi, deseaba festejar el mismo con una caminata. Sin imaginar lo que le esperaría los próximos 15 años, el presentador Raymond Arrieta aceptó el reto que le lanzó su colega Edgardo Huertas de recorrer la misma ruta que el protagonista de la película “Una gallega en La Habana” realizó en el 1953 a beneficio de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer.

Hoy, 31 de mayo de 2023, el también comediante y filántropo comenzó la edición número 15 de “Da Vvida”. Asimismo, con cada paso desde Ponce hasta San Juan, el anfitrión del programa vespertino “Día a día”, de Telemundo, se despedirá de la gesta cuyos recaudos ascienden los $15,000,000.

El hecho de que Arrieta haya decidido dejar atrás esta iniciativa no se debe a que esté cansado. A sus 58 años, quien lidera el espacio de comedia “Raymond y sus amigos” se considera “una persona joven, que puede seguir caminando”, dijo en entrevista con el periodista Rafael Lenín López. Sin embargo, su corazón no aguanta más.

“El sufrimiento que yo he tenido durante estos años es lo que uno no puede controlar, lo que te vas a encontrar en el camino, las historias... Ahora me va a hacer falta Pedrito, que estaba siempre al lado mío. Yo estoy bien sentimental en estos días”, comentó el comunicador.

A lo largo de la celebración de la caminata “Da Vida”, el intérprete de “Plinia Palerm” ha visto partir a muchos de sus aliados que también recibieron un diagnóstico positivo de cáncer. El más reciente fue el director de televisión Pedro Alicea.

El exalcalde de Caguas, William Miranda Marín; el periodista Ramón Luis “Papo” Brenes y el locutor del programa radial “El Despelote” de La Nueva 94, Billy Fourquet, de igual manera inspiraron, alentaron y motivaron a Ramón Emilio Arrieta Vázquez, nombre de pila del comediante, a no renunciar a las largas jornadas en las calles de Puerto Rico.

Quien ganó fama en la década del 1990 a través de su participación en programas de comedia nacionales, confesó frente a las cámaras de “Primera pregunta” que luego de concluir cada edición lo invaden los recuerdos. De hecho, dijo, que durante meses sueña con algunos de los sucesos que lo han marcado.

Sigue la ruta

Miércoles, 31 de mayo – Ponce a Juana Díaz

Salida a las 2:30 p. m. desde el Hospital San Lucas, de Ponce, en dirección al este hacia Juana Diíz hasta llegar a la plaza del municipio.

Jueves, 1 de junio - Aibonito a Cayey

Salida a las 11:00 a. m. desde el Estadio Hermanos Marrero en dirección al este hacia el casco urbano de Aibonito, donde se continuará por la avenida San José. Al salir del pueblo de Aibonito, “Da vida” continuará por la PR-14 hasta llegar al Estadio Pedro Montañez de Cayey.

Viernes, 2 de junio - Cayey, Cidra a Caguas

Salida a las 11:00 a. m. desde el Estadio Pedro Montañez de Cayey hacia la calle Baldorioty de Castro, donde se doblará a la izquierda hasta llegar a la intersección con la calle Antonio R. Barceló. Arrieta seguirá hasta llegar a la intersección con la avenida Jesús T. Piñero hasta llegar al barrio Beatriz de Caguas, cerca de la Parroquia Sagrado Corazón.

Sábado, 3 de junio - Caguas

Salida a las 10:00 a. m. desde el barrio Beatriz de Caguas en dirección al este por la PR-1 hacia Caguas y continuará por la PR-1 hasta llegar a la intersección con la avenida Degetau PR-34, donde doblarán a la izquierda. La caminata pasará por la avenida Degetau PR-34 hasta llegar a la intersección con la avenida Turabo PR-34, donde se dobla a la derecha hasta llegar a la intersección con la PR-156. Ahí, se doblará a la derecha hasta llegar a la Ave. José Mercado PR-33, donde se debe doblar a la izquierda hasta llegar a la intersección con la calle Alejando Tapia y Rivera, frente al Centro de Gobierno Municipal de Caguas.

Domingo, 4 de junio - Caguas, San Juan a Guaynabo

Salida a las 10:00 a. m. de la avenida José Mercado PR-33 en dirección hacia el este hasta llegar a la intersección con la PR-1, donde se doblará a la izquierda. Una vez en la PR-1, continuará hasta llegar al kilómetro 20.9 a la égida de la Asociación de Policías, en Guaynabo.

Lunes, 5 de junio - Guaynabo a San Juan

Salida a las 3:00 p. m. desde la égida de la Asociación de Policías, en Guaynabo, hacia el norte. Seguirá por la PR-1 hasta llegar a la intersección con la avenida Ing. Manuel Domenech y ahí, doblará a la derecha frente al Departamento del Trabajo. Al llegar a la avenida Constitución PR- 25, se doblará a la izquierda frente a la Asociación de Empleados (AEELA), hasta llegar a la intersección con la avenida Franklin Delano Roosevelt PR-23. Luego, doblará a la izquierda y continuará su paso frente a Telemundo hasta llegar a la intersección con la avenida Las Américas, doblará a la izquierda hacia los predios del Estadio Hiram Bithorn para el gran cierre.