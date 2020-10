Los deseos y la energía de ayudar a los pacientes de cáncer siguen igual de grandes en el corazón de Raymond Arrieta, razón por la cual en la tarde de hoy comenzó su tradicional caminata para recaudar fondos para el Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez, pero esta vez montado en una trotadora y sin el público que habitualmente lo ha acompañado por los pasados 12 años.

En el día de hoy el animador comenzó su tradicional caminata “Da vida, Caminando con Raymond” en un especial de televisión que se transmitirá toda la semana con el elenco del programa “Día a Día” de Telemundo, de 1:00 a 4:00 p.m.

“Gracias a todo el esfuerzo de Telemundo, producción Tony Mojena, a los técnicos, ingeniera, maquillaje, todo el equipo de Telemundo por ayudarme a los compañeros de Día a Día, ayudarme con este embeleco de poder arrancar”, indicó Arrieta mientras caminaba sobre una trotadora.

Debido a la pandemia y a las medidas de distanciamiento social, este año no pudo estar presente en el estudio la animadora Dagmar, persona por la cual Arrieta comenzó a caminar hace ya más de una década. Sin embargo, tuvo una breve intervención con una transmisión en línea desde su casa. Luego de emocionarse inicialmente, la también actriz quiso agradecer a Arrieta por su labor comunitaria. “No hay nada que te detenga para decirnos a nosotros que no estamos solos. Gracias. Gracias de verdad. Cuánto me gustaría estar ahí contigo y recibirte, como siempre recibo todos los años”, expresó entre lágrimas Dagmar. “Este año va a ser tan diferente, pero igualmente espero que sea uno en donde la gente se desborde en amor para todos esos pacientes del Hospital Oncológico y su personal. A todos gracias”.

Como respuesta a las palabras de Dagmar, el artista explicó la razón por la cual decidieron hacer este año la caminata desde el estudio. “Sabes que el primer paso lo dimos por ti. Aquí estamos nuevamente. Doce años con nuestra gente, pero tranquila, que pronto nos vamos a poder abrazar y seguir disfrutando”, comentó un emocionado Arrieta. “Lo importante ahora es todos cuidarnos. Por eso, lo estamos haciendo de una manera bien diferente y esperamos que sus aportaciones lleguen para el hospital”.

Durante la transmisión de tres horas varias personalidades que laboran en Telemundo acompañaron a Raymond en dos trotadoras localizadas a ambos lados de la que utilizó el artista. Esto incluyó a los animadores de “Día a Día” Nelson Del Valle y Gilmarie Lopez, así como a Jay Fonseca, Carlitos Ramírez y Alex DJ. Además de eso, el actor Éktor Rivera tuvo una participación en directo desde Los Ángeles, mientras caminaba en la calle.

Varias personalidades de la televisión también estaban atendiendo los teléfonos de aquellas personas que llamaron al 787-641-2226 para hacer sus donaciones, incluyendo a la animadora Alexandra Fuentes y al comediante Herbert Cruz. Otras formas de donar incluyen a través del sitio web Ligacancerpr.org/donar, a través de ATH Móvil bajo “DaVida” o depositando a las cuentas 018004050 (First Bank) o 3004870858 (Santander).

Al finalizar la primera mitad de la caminata de hoy se conectó el línea el eterno campeón de boxeo Félix “Tito” Trinidad, quien caminaba en una trotadora en su hogar. Durante la conversación, Arrieta y Trinidad recordaron anécdotas de las múltiples ocasiones en que el púgil realizó la caminata benéfica junto al comediante.