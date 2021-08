“La costumbre es una segunda naturaleza”, decía Galeno. Y eso, precisamente fue lo que le ocurrió anoche al presentador Raymond Arrieta al culminar el programa “Raymond y sus amigos” y anunciar en vivo al comentarista Jay Fonseca, quien salió hace unas semanas de Telemundo.

Arrieta invitó a la audiencia a quedarse en sintonía de Telemundo para ver el programa investigativo, que hasta hace unas semanas se llamaba “Jay y sus rayos X”, pero ante la salida de Fonseca para irse a Wapa Televisión, ahora se llama “Rayos X”.

El comediante dijo: “Ahora pasamos con ‘Jay y sus rayos X’”. De inmediato, se percató del error provocando las risas entre sus compañeros de elenco en el estudio de televisión.

El propio Arrieta se vaciló el “blooper” en las redes sociales y adjudicó su error a la costumbre, ya que llevaba siete años presentando el programa de investigación.

“Lo que me acaba de pasar y para colmo en vivo … Al tener un invitado llamado Jay @jaywheelerpr se me quedó el nombre pegado en la mente y al final del programa presenté a ‘Jay y sus rayos X’. Oh, Dios. Bueno, fueron 7 años y Jay es mi amigo, algún día iba a pasar… ‘Sorry’ por mis compañeros. Mis disculpas”, escribió el artista en su cuenta de Instagram.

Fonseca se despidió de Telemundo hace tres semanas para comenzar una nueva oportunidad laboral en Wapa Televisión. El abogado y analista estuvo 12 años en el canal y ahora forma parte de “Noticentro Edición Estelar”.

La gerencia de Wapa TV en conferencia de prensa anunció que Fonseca tendrá dos espacios, incluyendo uno con contenido exclusivo para Wapa América.

Mientras, que el programa de investigación de Telemundo, producido por Tony Mojena sigue al aire bajo el nombre de “Rayos X”. La veterana periodista Yolanda Vélez Arcelay dio el salto a Telemundo para unirse a las producciones de Mojena.