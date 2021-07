Jay Fonseca, a la derecha, le indicó a Normando Valentín, a la izquierda, que no había firmado ningún contrato antes de su salida de Telemundo. (Captura)

La salida de Jay Fonseca de Telemundo fue tan rápida e inesperada, que todavía el comunicador no se lo puede creer. Así se lo expresó el propio Fonseca al periodista Normando Valentín en el programa nocturno de investigación periodística “Ahí está la verdad” de Wapa TV. Relacionados: Jay Fonseca y “El Guitarreño” hacen las paces Jay Fonseca se decide por Wapa Televisión “Yo no me imaginé que iba a cambiar de canal. La verdad es que cuando me lo dicen, me echo a reír, porque nunca pensé que esto iba a pasar. Le doy gracias a Dios de que pase, pero te tengo que decir que yo tampoco me lo esperaba”, indicó Fonseca ante preguntas de Valentín. El también abogado quiso dejar claro que no había firmado ningún acuerdo con la Wapa TV antes de irse de Telemundo. “La conferencia de prensa se convocó a la 1:30 p.m. y básicamente ese mismo día fue que se finalizó el acuerdo con Wapa TV. Sí se había rumorado mi salida del otro canal (Telemundo), pero quiero decir algo”, comentó el analista político, mientras buscaba con su vista la cámara de televisión. “Yo no había firmado nada en el momento en que me dicen que no iba a estar más con Telemundo y quiero dejarlo claro”. PUBLICIDAD dding: 20px;background-color:#333;color:white;text-align:center;font-size:2em;">Sample HTML block

Además de eso, Fonseca aclaró que aunque sí le hicieron acercamientos profesionales, no tenía intenciones de cambiar de emisora de televisión. “Yo no quería irme, yo no busqué irme. A mí se me presentaron unas ofertas, no lo voy a negar, y de repente surgieron cosas extremadamente rápido y aquí estoy y para bien”, añadió Fonseca, quien aprovechó la ocasión para desearle buena suerte a sus excompañeros de trabajo en Telemundo. “Y que Dios bendiga a mis compañeros de trabajo anteriores y les deseo lo mejor. Yo quiero que gane el que más trabaje y el que más duro se prepare”.

Llaegada a Wapa TV

El miércoles de la semana pasada, Fonseca fue presentado como nuevo talento de la estación Wapa TV, luego de pasar cerca de 12 años en Telemundo. El comentarista político comenzará a trabajar mañana lunes, a las 4:00 p.m., en “Noticentro Edición Estelar”.

Fonseca entrará a Wapa Televisión no solo como analista, sino también como productor de sus espacios con su compañía Jagual Media. Aunque todavía se están concretando los detalles, Jimmy Arteaga presidente de Programación, Producción y Promociones de Wapa Televisión, adelantó que Fonseca tendrá dos espacios, incluyendo uno con contenido exclusivo para Wapa América.