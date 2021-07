Luego de anunciar la semana pasada su salida de Telemundo –la cual fue su casa durante 12 años- el abogado y analista político Jay Fonseca dio su salto oficial este miércoles a Wapa Televisión, donde comenzará este próximo lunes, a las 4:00 p.m., en “Noticentro Edición Estelar”.

El presidente de Programación, Producción y Promociones de Wapa Televisión, Jimmy Arteaga, fue el que dio a conocer la noticia en una conferencia de prensa, donde también dijo presente el presidente y gerente general de la estación, Jorge Hidalgo.

“El señor Jay Fonseca se une a la gran familia de Wapa Televisión, lo cual nos honra, nos enaltece, y esperemos que siga como él ha sido siempre, duro, y que denuncie lo que tenga que denunciar y como siempre luche por el pueblo que siempre lo ha respetado. Jay, bienvenido a casa”, expresó Arteaga antes de darle la palabra al anfitrión de “Noticias con calle”.

El analista agradeció al canal por esta nueva oportunidad, toda vez que dijo que no hablaría del pasado, sino que se centraría en el futuro, en referencia a que no comentaría sobre su salida de Telemundo, donde laboró hasta la semana pasada. Comentó, sin embargo, sin hacer referencia directa que “seguimos siendo amigos y amigas, les quiero con el corazón”.

“Que gane el mejor, el que trabaje más duro, el que se prepare mejor y que eche el resto porque Puerto Rico es un paraíso, solo falta que cooperemos y se empieza a cooperar respetando a nuestro pueblo”, sostuvo.

Fonseca entrará a Wapa Televisión no solo como analista, sino también como productor de sus espacios con su compañía Jagual Media. Aunque todavía se están concretando los detalles, el presidente de programación adelantó que Fonseca tendrá dos espacios, incluyendo uno con contenido exclusivo para Wapa América.

“Hay un proyecto bastante grande con Jay, evidentemente el equipo de ‘Noticentro’ va a gozar con la presencia de Jay Fonseca, eso es inevitable, pero hay dos proyectos más que probablemente nos traigan cosas distintas, no desde el punto de vista necesariamente periodístico porque una de las fortalezas que tiene Jay es hablar de la manera que lo hace, y es importante que investigue, pero le vamos a dar un standing para que pueda ser visto en los Estados Unidos y él pueda estar en el nivel de los programas de investigación periodística de los Estados Unidos. Ahora, cuándo va a ir, a qué hora va a ir y si va a ir todos los días, eso se anunciará oportunamente porque se le acaba de contratar”, dijo Arteaga, quien más tarde soltó que uno de los programas irá de lunes a viernes.

Fonseca, quien no dijo por cuánto tiempo es el contrato que firmó con la estación, señaló que una de las razones que lo motivaron a dar este nuevo paso en su carrera fue precisamente que tendrá la oportunidad de producir su propio espacio, lo que lo llena de alegría, pero también de muchos nervios.

“Me siento muy feliz, muy contento, esperanzado e ilusionado con la idea. También me siento nervioso porque es un paso profesional muy grande ya que por primera vez me atrevo a producir porque gente creyó en mí y me dijeron ‘vas a ser tú el productor’. Eso es una carga mucho más fuerte porque soy responsable ahora de muchas más cosas y no te voy a negar que hay muchos nervios”, manifestó Fonseca.

El analista resaltó, además, que se siente orgulloso de integrarse a Wapa Televisión que ha sido la casa de muchos analistas del país, mencionando a Luis Francisco Ojeda y Juan Manuel García Passalacqua, a quienes admiró desde que era un niño.

“Cuando yo era pequeño y la maestra faltaba me iba corriendo después de comer arroz y habichuela en el almuerzo, para ver a Ojeda y a Juan Manuel García Passalacqua en Wapa Televisión. Era el canal de los analistas políticos y pensé ‘quizás algún día yo esté en esa posición’. Hoy el gordito de Jagual que salía corriendo de Juagual adentro en San Lorenzo está en Wapa y me siento bienvenido”, manifestó Fonseca, quien dijo que continuará fiscalizando y denunciando, pero ahora con más tiempo y recursos.