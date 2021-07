Ayer en la noche se emitió el primer programa de “Rayos X”, sin Jay Fonseca, quien había sido su figura central hasta este momento.

La sorprendente renuncia a Telemundo del comunicador, provocó cambios drásticos en la producción del programa de investigación periodística, quienes tuvieron que hacer malabares para llenar el hueco que dejó su presentador. A pesar de eso, los periodistas Valeria Collazo Cañizares, Shaína Cabán Cortés y John Paul Vallenilla asumieron más protagonismo y cargaron con el programa y sus segmentos.

También, durante la tarde de ayer, Tony Mojena, productor del programa, salió al paso a rumores de que el programa no se iba a transmitir con un contundente mensaje en las redes sociales. “¡Hola Puerto Rico! Para los que me han preguntado, ‘Rayos X’ va hoy a su horario como siempre. Conducido por Shaína, Valeria y John Paul. Estén pendientes muy pronto a nuestro nuevo formato y nuevos talentos que se unen a nuestro compromiso con la verdad y la lucha por un mejor Puerto Rico”, escribió Mojena en su cuenta de Twitter, quien aprovechó para desearle buena suerte a Fonseca. “Ese ha sido y será siempre nuestro norte. A nuestro amigo Jay (Fonseca) le deseamos como siempre lo mejor y éxito en todos sus proyectos”.

PUBLICIDAD

El propio Mojena se mostró satisfecho una vez concluyó la trasmisión de “Rayos X”, dejándolo saber nuevamente en las redes sociales, felicitando a los periodistas y apoyándolos en sus labores. “¡No me importan los ‘ratings’ de mañana! Gracias a estos tres jóvenes que en poco tiempo y, a sabiendas, que los van a criticar no importa lo que hicieran, su compromiso con el público es mayor que el miedo a la crítica”, indicó el productor de programas como “Raymond y sus amigos” y “Día a día”, sin antes reconocer el valor de los periodistas. “Conozco 100 talentos que me hubieran dicho que no. Mis respetos. Gracias”.

El gesto de Mojena no pasó desapercibido para Collazo Cañizares, quien tuvo palabras de agradecimiento por la confianza deposita en ella. “Agradezco las palabras de Tony porque manejar transiciones no es tan fácil. Pero trabajamos en equipo para seguir llevando el programa a sus hogares. Mi rol sigue siendo de investigadora, junto a @shainacaban. “Rayos X” pronto estrena nuevo formato y se suman otras personas”

En el cierre del programa, los tres periodistas se despidieron, dejando claro que este es el inicio de una nueva etapa en la cual contarán con más personal que los apoyará en las investigaciones y en la presentación del programa.

“Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares en la noche de hoy. Estén muy pendientes, que pronto estrenaremos nuevo formato y a los nuevos compañeros que formarán parte de nuestro equipo de investigadores, en ‘Rayos X’ y en Telemundo, seguimos con el mismo compromiso de siempre trabajar por hacer buena televisión investigaciones serias y llevarles la verdad cada semana”, explicó Cabán Cortés.

PUBLICIDAD

La producción del programa tuvo un gesto con Fonseca, a quien le desearon al aire la mejor de las suertes antes de cerrar el programa. “A nuestro amigo Jay, le deseamos, como siempre todo el éxito en cualquier proyecto futuro. Buenas noches y que mañana nuestro Puerto Rico sea mejor que hoy”, concluyó Collazo Cañizares.

Fonseca, quien también es abogado y analista político se conectó hace unos días con sus seguidores en las redes sociales para presentar “Las noticias con calle”, un resumen noticioso diario. Al finalizar la transmisión en vivo, el locutor de radio reaccionó a su salida de Telemundo la semana pasada. “Yo estoy tranquilo y estoy tomando seriamente las opciones porque, pues, lo necesito”, dijo Fonseca, quien cuenta con más de 600,000 seguidores en su cuenta de Instagram.

En un tono relajado el abogado afirmó que está seguro de que su audiencia lo seguirá a donde vaya y que cada día se esfuerza por hacer un trabajo serio y de credibilidad. “Yo voy a mí donde quiera que estemos y a ustedes la audiencia, voy a ustedes en que me van a seguir sonde quiera que esté. Hay días donde se que no soy el mejor en todo, pero trato de serlo, intento ser el mejor en todo lo que hago”, puntualizó.