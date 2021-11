La periodista destacada en el área oeste de Las Noticias de TeleOnce, Wilmarie Mena Santiago, vivió un momento muy gracioso en la tarde de ayer mientras grababa un puente para un reportaje sobre un emú que se hizo famoso en los pasados días, luego de que un ciudadano lo grabara caminando tranquilamente por una carretera rural en el sector Cerro Gordo, de Añasco.

Resulta que mientras el camarógrafo la grababa, el ave de nombre Paco, movía su cuerpo rápidamente y aparentaba estar escondiéndose detrás del cuerpo de la reportera, lo que provocó que tuviera que repetir las tomas en varias ocasiones, a la vez que le causó mucha risa, tanto a ella, como a su compañero de trabajo.

“Nosotros procedimos primero a hacerle la entrevista al dueño y cuando decidimos hacer el puente (una intervención del periodista que se usa como transición dentro del reportaje), Paco no se despegaba de mi lado. Estuvo bien amigable en todas esas intervenciones, e incluso me preguntaron si había sido un montaje”, explicó la periodista quien vive en Quebradillas. “La realidad es que se dio el momento de esa manera, bien jocoso, pero pasamos por ese proceso de varias tomas que incluso nos sacaron risas, tanto a mí, como al fotoperiodista. La última toma que hicimos fue la que aparece en el reportaje”, comentó la joven mientras reía y quien se atrevió a tocar al animal.

PUBLICIDAD

Antes de encontrarse con Jerry Aquino Álvarez, dueño del animal y quien lo tiene en su finca de Añasco desde hace ocho años, Mena Santiago había leído mucha información sobre el comportamiento de los emús en revistas científicas especializadas, incluyendo que era un animal bastante agresivo. “Cuando llegamos a la finca me sorprendió porque era amigable y cariñoso. Eso sí, tuvimos la valentía de acercarnos a Paco porque el dueño estuvo todo el tiempo cerca de nosotros y estuvo al pendiente mientras estábamos haciendo las intervenciones. Eso fue un factor que en cierta medida nos ayudó a poder hacerlo y no sentir miedo”, mencionó la periodista. Eso sí, detalló que en varias ocasiones, el emú le tocó la espalda con su pico, “pero fue suave y no me causó ninguna herida, ni nada parecido”.

Para la periodista, esta experiencia fue una sumamente agradable, sobre todo si se compara con otro tipo de reportajes que le toca cubrir donde el drama humano la pone a prueba. “Nosotros estamos expuestos a diferentes circunstancias y algunos de ellos son muy tristes, que toca manejar nuestros sentimientos para demostrar fortaleza. Pero este fue algo un poco distinto, donde lo pudimos manejar de manera amigable y sociable con Paco, sin duda, fue una experiencia muy bonita”, explicó Mena Santiago, a la vez que narró que mientras grababan el reportaje se acercaron varias personas para ofrecerle frutas y semillas a Paco, algo que aparenta ser muy común.

Qué se conoce de los emú

Según la revista National Geographic, el emú es la segunda ave más grande del mundo con alturas que pueden fluctuar entre 3 y 6 pies, solamente superado por el avestruz, que podría alcanzar entre 6 y 9 pies.

PUBLICIDAD

Ambas especies corresponden al grupo de aves conocidas como “ratites”, porque no pueden volar. Incluso, pueden llegar a pesar entre 66 y 100 libras.

No obstante, la capacidad de un emú para defenderse y sobrevivir implica dos elementos importantes: crecer y correr. Además de su altura, un emú puede correr largas distancias a velocidades de 30 millas por hora. Sus patas son su principal motor para huir de sus depredadores, al punto en que pueden brincar hasta siete pies de altura si correr no les es suficiente, según el Zoológico de San Diego, en California.

El emú común, como el que se divisó ayer en Moca, se llama, científicamente, Dromaius novaehollandiae y puede llegar a vivir hasta 20 años, en la mayoría de los casos, de acuerdo con National Geographic. Esta especie de aves no es nativa de Puerto Rico. Por el contrario, su hábitat principal se encuentra en países de Oceanía.