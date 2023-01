El locutor Roque José Gallart, conocido como “Rocky The Kid” confirmó ayer, lunes, que a casi tres meses del estreno del programa “El poder del pueblo” de TeleOnce abandona el espacio televisivo.

La semana pasada se difundieron rumores y especulaciones sobre la renuncia de “Rocky The Kid” a la producción de TeleOnce. Este medio se comunicó el pasado miércoles con la portavoz de TeleOnce, Lourdes Portalatín quien indicó que “la información es falsa. Él está fuera esta semana por asuntos personales” y que regresaría el lunes.

No obstante, el locutor del programa “El Despelote” de la Nueva 94 (94.7 FM) regresó ayer a TeleOnce para asistir al programa de “La Comay” donde dio sus razones para explicar su salida de la producción donde compartía roles con su esposa la periodista Jessica Serrano, el exlegislador, la modelo Shalimar Rivera; la animadora Carlisa Colón; el profesor de Justicia Criminal, Jorge Suárez; el reportero Ricardo Eladio y la exfiscal y abogada criminalista, Janet Parra.

El locutor que un tiempo fue la pareja de animación de La Comay explicó que su renuncia a “El Poder del Pueblo” responde a que su trabajo en radio y televisión le suman más de 12 horas y media de labores y él pensaba que podía cumplir las horas, pero su salud se ha visto comprometida por la acumulación de estrés que dice tener por ambos trabajos. Además Spanish Broadcasting System (SBS) compró dos emisoras en Florida y el locutor es uno de los talentos que viaja con frecuencia a Orlando y Tampa.

“Pensaba que podía hacer el trabajo... yo me levanto todos los días a las 4:45 a.m. y acababa a las 4:00 p.m. en El Poder del Pueblo con más de 12 horas consecutivas y luego tenía un espacio para rellenar y buscar los hijos a la escuela, pero cuando ellos me dicen ‘Papá quiero hacer esto o lo otro’ yo no tengo energías. Además he tenido que visitar a mis médicos porque tengo esta área (hombros y cuello) con un dolor que me sube a la cabeza y los médicos dicen que es acumulación de estrés”, explicó el presentador.

El locutor agradeció al productor Cristóbal Ramos y al presidente de Liberman Media Group, Lenard Liberman por la oportunidad laboral.