Todo parece indicar que, tras varios intentos desde el 17 de octubre de 2014, cuando WLII-DT despidió a 109 empleados y canceló la mayor parte de su programación local, el nuevo TeleOnce está listo para darle la batalla a los principales medios televisivos de la isla. “Las Noticias”, “Jugando Pelota Dura”, “La Bóveda de TeleOnce” y “PR en Vivo” son los proyectos que –poco a poco- han logrado que el edificio ubicado en la calle Carazo, en Guaynabo, vuelva a encender sus luces y sus pasillos se llenen de ideas, oportunidades y recurso humano.

Hoy lunes, a las 2:55 p.m., el Canal 11, propiedad de Liberman Media Group, experimentará otra vez los nervios, la adrenalina y el orgullo que se viven cuando se estrena un espacio en la televisión. En esta ocasión, los ojos de muchos puertorriqueños estarán puestos sobre “El poder del pueblo”, que contará con la animación del exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ángel “Gary” Rodríguez. Junto al toalteño de 45 años participarán la periodista Jessica Serrano, el profesor de Justicia Criminal, Jorge Suárez; la modelo Shalimar Rivera; el locutor Roque Gallart, mejor conocido como “Rocky The Kid”; la animadora Carlisa Colón; el reportero Ricardo Eladio y la exfiscal y abogada criminalista, Janet Parra.

Los anfitriones del nuevo proyecto, que competirá con “Día a Día” de Telemundo y “Lo Sé Todo” y “Los Datos son los Datos”, de Wapa Televisión, buscarán convertirse en portavoces del público al atender temas de importancia para los habitantes de esta isla. Precisamente, para dar a conocer los detalles de la propuesta, este junte de figuras experimentadas en sus distintas ramas, celebró una conferencia de prensa que también sirvió de “anticipo navideño”.

Desde el estudio de grabación, donde se imponía el rico olor del cuerito relleno de Lechones To Go, Cristóbal Ramos, productor general y creador de “El Poder del Pueblo”, tomó la palabra para oficializar el comienzo de un capítulo en la televisión nacional. El ejecutivo aprovechó para destacar la importancia de que este tipo de talleres se continúe multiplicando.

“Es un placer y un privilegio que nos den la oportunidad de hacer un espacio que llega a sus hogares, el cual se llama ‘El Poder del Pueblo’ y es un reflejo de una de las cosas que necesitábamos. Ya la rueda está inventada, pero nosotros tenemos, como comunicadores, que tener como prioridad el poder conectar con la gente y ser una representación de lo que es nuestro país”, continúo al mismo tiempo que cedió el micrófono a Rodríguez.

Con un tono mucho más relajado que en “Lo Sé Todo”, programa del que se despidió el pasado 11 de enero, el expolítico dedicó un espacio para agradecer a quienes harán posible la transmisión. El hijo del también exalcalde de Toa Alta, Ángel “Buzo” Rodríguez, detalló que a través de “El Poder del Pueblo” en la pantalla, cada ciudadano podrá verse reflejado.

“La madre soltera, el joven que no consigue trabajo, las comunidades que tienen situaciones que por décadas y décadas no se resuelven, los casos que con el ajetreo que se vive en Puerto Rico una noticia se come a la otra, a veces se terminan abandonando, y nosotros vamos a crear la plataforma completa en un 360″, dijo quien llegó a dirigir la Comisión de Asuntos de la Juventud.

Se dio a conocer que como parte del programa, el público podrá ser parte de la conversación del día al utilizar la aplicación Hermes, que le dará tiempo de reaccionar automáticamente en cualquier momento.

“El Poder del Pueblo”, además, marca el regreso de Jessica Serrano a la televisión boricua luego de la cancelación de “Dando Candela”, de Telemundo, donde fungió como panelista. La comunicadora, contó, que recibe esta nueva oportunidad con alegría y entusiasmo porque la ubicará donde le gusta estar, en la calle.

Serrano, quien también se convertirá -nuevamente- en compañera de trabajo de su esposo, Rocky The Kid, reportará en directo el quehacer judicial en Puerto Rico. En su turno, reafirmó, la pasión que la mueve por los temas legales.

“En el panel yo creo que estamos los ‘tops’ en cada una de las áreas y representando cada uno de los demográficos. Queremos que la gente se sienta identificada, que la gente se sienta que tiene una voz dentro de este formato”, comenzó Serrano, mientras adelantaba que trabajará reportajes especiales sobre casos que no se han esclarecido.

En el estudio, mientras tanto, estará Jorge Suárez, quien actualmente tiene a su cargo el Laboratorio de Escenas de Crimen de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, para abundar la información reportada por Serrano y explicar algunos tecnicismos que de pronto puedan crear confusión entre el panel o la audiencia.

Janet Parra, por su lado, pondrá sobre la mesa las tres verdades de un crimen: lo que pasó, lo que se dice que pasó y lo que se puede probar que pasó.

“En efecto, se me ha dado esta oportunidad que asumo con gran regocijo. La experiencia de 22 años en el tribunal espero ponerla al servicio de los televidentes para que puedan entender de la manera más sencilla lo que está pasando con nuestros casos en el tribunal y, de esa forma, puedan tener alternativas cuando tengan asuntos en el tribunal, que sepan qué es lo que está pasando”, aseguró.

Rocky The Kid, Shalimar Rivera y Carlisa Colón, conforman el panel que encenderá la chispa en el estudio. Los tres, con sus diversas opiniones y personalidades, tendrán “la conversación típica en la panadería por la mañana con una tostada y un pocillo”, describió Rodríguez.

“Mire, dentro de todo lo que estamos atravesando como país, que los retos nunca se van a acabar, los desafíos, ya eso lo sabemos, la gente necesita alegría. La gente necesita esperanza. Y yo espero, porque ese es el fin, que, en la cara de Rocky, de Shalimar y de esta servidora, ellos puedan ver esa parte de risa, de comedia, ese bálsamo de que dentro de todo podemos conservar lo que como pueblo nos distingue, que es el sentido del humor”, comentó Colón, quien se destacó como talento sustituto en Telemundo.

Inmediatamente, Gallart reaccionó y, a modo de broma, expresó que aceptó participar en “El Poder del Pueblo” con la condición de que no tendrá que participar en reuniones previas. El locutor agregó que cuando laboraba junto a Antulio “Kobbo” Santarrosa en “La Comay”, al igual que en su programa de radio, no se deja llevar por libretos

“Yo le decía Kobbo, ‘a mí no me digan los temas, yo me entero en el aire’, porque yo creo que lo más natural es lo más que gusta. En la radio es igual, no hacemos libreto, básicamente fluimos con lo que ocurre y eso es lo que yo quiero que ocurra con nosotros en el panel. Yo le dije allá atrás a las muchachas ‘a mí, o me botan la primera semana o se adaptan, porque yo lo que voy es a vacilar”, fue la forma en la que el también actor de 43 años expresó su contentura de volver a la televisión.

Después de un año y medio fuera de las cámaras, Shalimar Rivera llega al espacio vespertino, según enfatizó, con las prioridades claras.

“Yo estoy bien contenta. Como estaba diciendo Carlisa, vamos a ser nosotras mismas, genuinas, dentro del formato que ya está establecido, llevando la información del vecino, de la vecina que no tiene la oportunidad de tener una pantalla de frente y expresarlo. Pero sí te lo dicen a ti y uno lo trae a colación en esta mesa que va a estar muy interesante porque son tres personajes que tienen su personalidad bien definida, así que va a estar súper interesante”, garantizó la empresaria.

Ricardo Eladio, por su lado, desempeñará el rol que lo ha caracterizado en sus diversas participaciones en la televisión. Esta vez estará destacado en las comunidades más necesitadas de la isla en busca de que sus carencias sean suplidas.

“Estoy agradecido, honestamente, de regresar a la calle, que tanta falta me hacía y, obviamente, a través de la pantalla de TeleOnce. En esta ocasión mi rol será como mencionó Gary, llegar a las comunidades y a esos sectores que todavía no se visibiliza la problemática que hay allí y que no se trabaja ni se cubre actualmente en los medios del país. Y para eso vamos a estar nosotros, que ya hemos comenzado, y hay mucha problemática que no se ve en pantalla, que no se ve en televisión para que haya soluciones”, reconoció el periodista que también formó parte de “La Comay”.