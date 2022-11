Dicen que lo bien aprendido no se olvida y eso lo demostró anoche la actriz y productora Roselyn Sánchez, a quienes muchos recuerdan en la televisión puertorriqueña haciendo coreografías como parte de las integraciones que hacía en el programa de comedia “¡Qué vacilón!”, junto al comediante Raymond Arrieta a principios de la década de 1990.

Ahora, siendo parte del jurado de “Mira Quién Baila All Stars 2022″, Sánchez puso de manifiesto su habilidad y talento para el baile, realizando la apertura del programa junto a un cuerpo de bailarines que la acompañaron en tres coreografías con los temas “Yerbero Moderno”, de Celia Cruz, “You Should Be Dancing” de The Dance Machine y “Mala” de Marc Anthony.

“Que lindo momento para mi el volver a bailar y esta vez en un escenario que significa mucho para mi. Gracias @miraquienbaila por la hermosa experiencia. Gracias totales a todos los bailarines que participaron conmigo! Me encantan todos y cada uno! Ha sido un inmenso placer verlos bailar semana tras semana elevando a los concursantes y brindándonos un espectáculo clase A todo el tiempo!!”, dijo la jueza a través de sus redes sociales, mientras agradeció a cada uno de los coreógrafos. “Espero de todo corazón les haya gustado!”.

“Nuestra dancing queen”, así fue proclamada anoche esta artista puertorriqueña en este programa de Univisión, quien a lo largo de su carrera se ha destacado en diferentes facetas como el modelaje, el baile, la coreografía y la animación, además de la actuación y la producción,

En el mismo programa, su compatriota, la actriz, cantante y bailarina, Ana Isabelle, se convirtió en una de las semifinalistas.

Además de Sánchez, el jurado está compuesto por el bailarín profesional de ballet mexicano Isaac Hernández y la cantante mexicana Paulina Rubio, quienes evalúan el desempeño de cada participante, además de brindarles consejos.