Samira Jalil: “Cualquiera puede ganar ‘La isla: desafio extremo’”

“Cómo me gustaría que ganase una Natalia porque conozco sus sueños, conozco sus ilusiones. Tiene cuatro hijas que sacar adelante y me parece una mamá muy fuerte, muy valiente. Porque yo no tengo hijos, pero separarte de tus hijos tiene que ser una prueba muy grande y todo por brindarles un buen futuro. Es digno de admirar eso”, incluyó.

Adolfo me encantaba como participaba. Era un bicho en el sentido bueno. Astuto, ágil, rápido, eficaz. Cualquiera puede ganar la isla. En ‘La isla’, por suerte, las pruebas como finales o de destierro, no se trata de fuerza, sino se trata de agilidad y de eficacia, y también el azar o la suerte.

“Hay una cosa que es muy cierta”, dijo Jalil. “Él solamente es el mensajero y al mensajero no se le puede juzgar, no se le puede criticar, no se le puede señalar porque él es simplemente el mensajero. Él está ahí para lo que está, para crear ‘shows’, no deja deja de ser un ‘reality show’”, añadió.