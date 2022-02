Mientras le daba los últimos toques a su maquillaje para una sesión de fotos con El Nuevo Día, la periodista Saudy Rivera confesó que no es una persona mañanera. Sin embargo, el nuevo rol que está a punto de comenzar a desempeñar la tiene despertando a las 4:40 a.m. y, según contó, no le pesa. Desde este jueves 17 de febrero, la comunicadora se unirá como mujer ancla al programa matutino “Nación Z” que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. por Zeta 93 FM y Mega TV.

Recorrer los pasillos y estudios de Spanish Broadcasting System Puerto Rico (SBS Puerto Rico) no es nuevo para esta veterana de los medios de comunicación. En agosto del 2020 Rivera produjo y presentó el programa “Papeleta Rosa”, dedicado al proceso primarista. De igual manera, en noviembre de ese año, realizó las mismas funciones en “A fuego con Saudy”. Este último ocupó el horario de las 10:00 p.m. y acogió segmentos de entretenimiento, entrevistas, reportajes especiales, comedia y música.

Tampoco será la primera vez que interactuará con sus nuevos compañeros de trabajo, el licenciado Eddie López y el profesor Jorge Suárez. Su relación -profesional y amistosa- con ambos se remonta a mucho tiempo y la describió como una cimentada en el respeto y en la confianza.

“Vengo con los bolsillos llenos de muchas cosas para dar, pero sobre todo para escuchar. Quiero ser el volumen de la voz del pueblo en ‘Nación Z’. Durante los últimos años el país se ha volteado de manera radical, especialmente con los asuntos políticos. Nos hemos percatado que la gente está prestando mucho interés hacia los asuntos de gobierno. La gente quiere que se les escuche, y vengo a ser esas extensiones”, dijo la expanelista de “Dando Candela”, el desaparecido espacio de farándula de Telemundo.

Asimismo, la anfitriona del programa digital “Saudy TVE” continuó que estar al lado de López y Suárez le da la garantía de que está en el lugar correcto. También subrayó que sus experiencias profesionales más recientes, de alguna manera, la prepararon para este momento.

“Cuando viene la oportunidad yo dije: ‘Con Eddie voy al fin del mundo’. Juntos hemos entrado en temas densos y estoy segura que es una línea recta para lo que quiero hacer. A Jorge Suárez lo conozco muy bien. Sé de sus conocimientos, su desarrollo dentro y fuera de la política. También lo vertical que ha sido con la fiscalización”, detalló Rivera de quienes hasta hace una semana compartieron el programa mañanero con la periodista Limarys Suárez.

Visiblemente entusiasmados con la integración de la propietaria de Sweets Gallery by Saudy a “Nación Z”, el licenciado y el profesor la acompañaron durante su encuentro con los medios. Ambos anfitriones aprovecharon para tomar la palabra y exteriorizar las fortalezas que identifican en Rivera.

“Saudy añade un valor extraordinario. Mucha gente analiza porque le gusta, no porque conoce. Tener una perspectiva de entender lo que pasa y lo puedas explicar, es lo que hace la diferencia”, dijo Suárez, quien dirige “Nación Z” desde hace dos años. “Somos el primer programa de análisis en Puerto Rico, ahora con la integración de Saudy, vamos a darle una perspectiva mucho más amplia a los asuntos que son prioritarios para todos los puertorriqueños. La chispa y la energía de Saudy será una gran adición al programa. En esta nueva etapa te aseguro q estaremos por encima de todos los demás”, añadió el profesor.

López, por su parte, recordó los distintos espacios donde ha colaborado con la presidenta de Rivera Soto Media. Sus experiencias juntos en “Dando Candela”, “Papeleta Rosa” y “A fuego con Saudy”, le han servido para describirla como “una presentadora muy energética, comprometida y profesional, y estoy seguro de que su integración al programa va a ser de mucho valor”.

“Yo soy la adquisición más reciente del programa”, siguió el analista. En ese momento fue interrumpido por Rivera. “Eras, porque ahora soy yo”, enfatizó la periodista en tono jocoso. “Nunca puedo decirle que ‘no’ a esta señora. Esta vez tampoco será la excepción. Entre los tres existe una dinámica. No somos unas figuras que las tiraron a ver cómo se llevan”, concluyó.

Tanto López como Suárez coincidieron en que la pasión y empatía con las que la natural de Jayuya acoge los temas que afectan al país le darán un toque personalizado al “centro de análisis”, término con el que el profesor describe a “Nación Z”.

Ejemplo de ello fue la semana pasada cuando Rivera se conectó a través de las redes sociales para mostrar su apoyo a los servidores públicos que -continúan- en la lucha por mejores condiciones de trabajo y un retiro digno. Según contó a este medio, “son situaciones en las que hay que tomar acción y hacerse sentir”.

“Estamos ante un gobierno elitista, comem... es la palabra porque elitista es la forma bonita de llamarle a los que miran a los demás por encima del hombro”, dijo la comunicadora, quien es esposa de un bombero durante la transmisión que se extendió por cerca de una hora.

La mamá de Valeria y Valentina exhortó a los servidores públicos a continuar con los esfuerzos por sus derechos.

Precisamente, Rivera también pretende convertirse en “la voz de la gente” en “Nación Z”. Desde ese foro, detalló, que buscará las respuestas que se necesitan escuchar.

“Queremos que nos hablen claro, que no nos fallen. Queremos estar al tanto de todo, que nada nos tome por sorpresa en la legislación, en la toma de decisiones del gobierno. Puerto Rico necesita estar al tanto de todo lo que pasa todos los días. La historia siempre tiene dos caras y aquí (en ‘Nación Z’) las vamos a presentar”, sentenció.

El espacio matutino de Zeta 93 y Mega TV también puede verse a través de Facebook Live y la aplicación móvil de Mega TV.