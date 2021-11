Desde hace meses algo se cocina en el negocio de la periodista y empresaria Saudy Rivera, y nada tiene que ver con los cupcakes que la han caracterizado por los pasados 10 años. Tampoco está relacionado con los rollos de canela o el sancocho que los comensales degustan en Sweets Gallery.

El nuevo proyecto de la comunicadora se está desarrollando justo al lado de las delicias antes mencionadas. Lo que primero fue The Lounge y luego se convirtió en Dreams by Vale Vale, ahora alberga el estudio digital de Rivera desde donde presentará el video podcast “Saudy TVE”, que verá la luz el próximo lunes, 15 de noviembre a las 8:00 p.m. y que contará con Roque Gallart, mejor conocido como Rocky The Kid como primer entrevistado.

En los videos promocionales que ya comienzan a correr en las redes sociales de la madre y esposa, se puede ver con mucha naturalidad y confianza a ambas figuras conversando sobre temas como la virginidad y el físico del locutor. Aunque, según la productora de programas como “Papeleta Rosa” y “A Fuego con Saudy”, esto no es lo que precisamente distingue al proyecto que podrá disfrutarse desde su canal de YouTube.

PUBLICIDAD

“Nosotros vamos a retar a los ‘haters’ porque es bien fácil esconderte detrás de una cuenta falsa, pero si tú de verdad tienes algo que decir de esa figura, yo te invito a que se lo digas y lo conozcas. Vamos a romper con esos estereotipos y esas imágenes falsas. Y te lo digo por experiencia propia. Sufrimos de ese mal. Nosotros odiamos sin conocer, sin tan siquiera haber cruzado una palabra con esa persona, creamos una percepción errónea. Y yo voy a jugar con eso, yo me voy a enfrentar a eso”, puntualizó Rivera en entrevista con El Nuevo Día.

La también presentadora de televisión, quien confesó sentirse con los “brazos llenos digitalmente hablando” continuó que sus entrevistados también podrán estar acompañados de sus fanáticos más grandes. De esta manera, “Saudy TVE” le cumplirá el deseo a muchas personas de conocer a su artista favorito en lo que ella describe como un “‘meet and greet’ agrandado”.

El público estará compuesto solo de 15 participantes por episodio. Los interesados en asistir a la grabación del podcast deberán enviar un mensaje directo en las redes sociales de “Saudy TVE” para poder participar.

Durante la conversación Rivera abundó que el hecho de tener el estudio de grabación al lado de Sweets Gallery no se trata de un asunto de casualidad ni comodidad, sino una estrategia para poder manejar todas sus pasiones de manera simultánea. “Amo mi negocio, pero amo las comunicaciones y ahora lo podré hacer desde un solo lugar”, afirmó.

PUBLICIDAD

“Saudy TVE” también tendrá presencia en Instagram y Facebook, herramientas que para la animadora son obligatorias en el día a día de un comunicador. De igual manera, la empresaria relató que el hecho de que su proyecto se sume a la gran oferta que ya existe en la plataforma de YouTube, sus seguidores gozarán de entrevistas amenas que serán el resultado de sus más de 20 años en la industria y la preproducción que hace para cada una.

“Si tú quieres mantener vigencia, si tú quieres seguir en esa ola, en el pico de esa ola (de las comunicaciones), tienes que montarte y más aún el mensaje debe ser claro para las marcas, para los auspiciadores. Es bien importante que las marcas sepan que los medios digitales tienen la fuerza, sin restarle mérito a los medios tradicionales. Hay que reconocer que lo digital vino para quedarse y a transformarlo todo, y yo estoy en eso, yo estoy clara con eso. Igual los invitados, los entrevistados... La saturación es dañina, pero es como todo. Al principio todo el mundo quiere hacerlo y después se quedan los que hicieron conocimiento y yo creo en eso. A mí me ha tomado tiempo hacerlo, pero yo lo quiero hacer bien, yo lo quiero hacer pensando en que sea algo duradero y que sea algo sólido porque lo veo como un medio de ingresos que puede llegar a ser bien fuerte. Bien trabajado, las cosas salen bien, y yo soy de esas”, dijo.

Rivera, quien no para de repetir lo “feliz” que está con su “nuevo bebé” agregó que le apuesta mucho al proyecto –que publicará un nuevo episodio todos los lunes- y que no está “en competencia con nadie”.

PUBLICIDAD

Sus hijas, las grandes ganadoras

Tras la cancelación de “Dando Candela” de Telemundo, Rivera se la pasa “pegada como un chicle” a sus hijas, Valeria y Valentina. La periodista enfatizó que, aunque sus retoños siempre han sido su prioridad, el trabajo diario de tantos años la hizo perderse muchos momentos junto a ellas. Hoy, la historia es distinta, a pesar de los múltiples roles que ejerce.

“Valentina me tiene viajando, haciendo lo que le apasiona y yo soy su ‘cheerleader’ número uno y la que la seguirá impulsando para que vaya detrás de lo que ella quiere. Lo mismo me pasa con Valeria. Valeria hizo una evolución en su gusto y futuro profesional trabajando en el negocio (Sweets Gallery). Ella me dijo ‘no, mami, esta es mi pasión, esto es lo que me gusta, yo quiero ser ‘pastry chef’. Yo le dije ‘no hay ningún problema, pero tú tienes que ser la mejor ‘pastry chef’, ¿tú estás dispuesta? Pues vamos a trabajar para eso’. Y estoy feliz porque ahora tengo brazos para ellas. Antes lo que tenían era una mamá que trabajaba para que no les faltara nada. Ahora tengo brazos y ojos para atenderlas, para cargarlas, para dirigirlas, para disfrutarlas y eso me llena de una manera increíble”, expuso.

Con la filosofía de que perdió unas cosas, pero ganó otras grandes, que no tienen precio, la comunicadora reveló que fue su hija mayor la que en un momento de desesperación en el que juró no desgastar su vida y sus energías trabajando para alguien, la impulsó a emprender con el negocio de cupcakes.

“Ella (Valeria) fue la que me dijo a los ocho años ‘mami, has una tienda de cupcakes’. Ya van 10 años y hoy la veo a ella llevando la fuerza, porque es el tronco ahora mismo, y lo está haciendo con un honor y un orgullo tan grande, y un deseo tan grande que dejó de estudiar Biología en la Universidad de Puerto Rico para estudiar Pastry Chef en la Escuela Hotelera”. En esta aventura Rivera también la acompaña.