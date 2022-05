La presentadora y empresaria Saudy Rivera compartió esta mañana el “vía crucis” que ha enfrentado ella y su familia, tras su esposo Iván Rivera sufrir el pasado 19 de abril un derrame cerebral que le ha cambiado la vida por completo.

Saudy ofreció hoy su testimonio en el programa “Nación Z” de la emisora Z93 FM sobre el percance de salud de su compañero de vida desde hace 22 años, a quien describe como “un milagro que Dios nos concedió”. La presentadora regresó esta mañana al espacio radial.

La fe, las oraciones de un batallón de personas, los profesionales de salud de la Unidad especializada en derrames del Hospital Menonita en Caguas, el optimismo y la fuerza de su esposo por seguir viviendo, son el resumen que Saudy hace para poder explicar el estado de salud que hoy tiene su amado esposo.

Al bombero de profesión le tuvieron que hacer varios procedimientos médicos e intervenciones quirúrgicas para mantenerlo con vida, entre ellas una craneotomía, dos intubaciones, tratamiento para una neumonía y, en la actualidad, está hospitalizado en una institución especializada en terapias donde es atendido por un grupo amplio de especialista y médicos que trabajan en su recuperación.

“Esto ha sido un vía crucis y es la mejor palabra que nos ha tocado vivir como familia. Esto no es asunto mío nada más es de toda una familia que asumido esta difícil situación. Iván es un milagro de Dios y todo médico que ha visto su caso y su expediente afirma lo mismo. ¿Cómo él está vivo? Iván es un milagro y la petición a Dios es que me permita llevarlo a la casa de nuestras hijas y Dios nos lo ha concedido”, sostuvo la animadora en el programa mañanero al que se integró en el luego de semanas dedicadas por completo a la crisis de salud de su esposo.

Saudy Rivera junto a Eddie López y Jorge Suárez. (Ramón “Tonito” Zayas)

Saudy narró que su marido de 41 años comenzó los primeros síntomas el pasado, 19 de abril en su trabajo como bombero. Sin embrago, no fue hasta el mediodía que Rivera llegó al negocio de ambos para almorzar y la animadora comenzó a notar que algo le pasaba a su esposo, ya que se le caían los objetos y no podía agarrarlos bien. También presentaba dificultad al hablar.

A insistencia de la comunicadora y de la hija menor del matrimonio, Valentina, fue trasladado al hospital más cercano que tenía y allí comenzó su primera agonía al reconocer que la salud de su esposo se deterioraba y no era atendido en la sala de emergencias. En esa sala de emergencias del hospital que prefirió no revelar su nombre en la zona de Condado solo fue atendido por un “guardia de seguridad que me dijo coge un número y espera”.

Ante la inacción en la sala de emergencias se trasladó como “una loca” al Hospital Cardiovascular por recomendación de su abogada que llamó a la institución para que recibieran a Rivera. Al llegar al hospital un enfermero los recibió y la doctora que estaba de turno le cuestionó a la presentadora que ¿por qué había llevado a su esposo allí?, ya que ese no era el lugar porque “él lo que tiene es un ‘stroke’”.

“La doctora que me voy a reservar el nombre y que viéndola desde el punto de vista de frustración me dijo: ‘por qué lo trajiste aquí, tú no ves lo que tiene. Él lo que tiene es un ‘stroke’ y aquí las máquinas están dañada para hacer un CT. Ahí tengo dos pacientes iguales”, contó Saudy, quien en medio de la agonía y tensión no entendía la insensibildad ante la crisis de salud, que no solo vivió su esposo, sino “cientos de pacientes que se topan con esto en los hospitales”.

Fue a misma doctora del hospital Cardiovascular quien recomienda el traslado de Rivera al Hospital Menonita en Caguas. Rivera fue trasladado en ambulancia y una vez en la unidad del Hospital Menonita comenzaron a estabilizar lo que se pudo, ya que habían pasado muchas horas y en el caso de los derrames cerebrales las primeras horas son vitales para la salud del paciente.

Saudy reconoció que si no es por el grupo de médicos del hospital Menonita en Caguas, su esposo no estaría con vida.

“Fue difícil tomar la decisión de sí o no a una craneotomía confiando en Dios que este era el proceso correcto y poniendo el cerebro en las manos de doctor Alcedo, extraordinario. El doctor hizo una cirugía frontal para que en su caso los daños fueran menores y no le afectara el habla, porque Iván estaba hablando. Una vez entubaron a Iván porque había que hacerlo para salvarlo, luego coge una neumonía que es producto del entubado, la retención de líquido y le afectó. Así que vuelven a intubarlo por segunda ocasión y bregamos con las dos cosas. Hay una urgencia del que sistema neurológico y está ahora en un hospital de terapia intensiva (que recibe) terapia ocupacional, terapia física y del habla”, sostuvo la animadora.

Actualmente, Rivera está internado en el hospital de rehabilitación Encompass en Manatí. Por lo pronto, el único pedido de la animadora al pueblo es que sigan orando por su familia y “me permitan trabajar”.

“Ahora más que nunca necesito seguir trabajando y echando a una familia hacia adelante”, puntualizó.