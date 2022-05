“Se acerca un milagro”. La comunicadora y empresaria Saudy Rivera compartió esta manifestación de fe como inicio de un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que manifiesta que a pesar de la dura prueba que atraviesa junto a su familia, por el reciente percance de salud de su esposo Iván Rivera, se siente optimista en que todo saldrá bien.

“Me nace compartir con ustedes esta alabanza que me ha ayudado tanto en este proceso”. Saudy se refiere a la canción “Espera un milagro” interpretada por la cantante salmista-misionera y predicadora dominicana Chanel Novas.

“Reconozco que no soy la única pasando por duras pruebas. Yo supliqué de rodillas y con toda el alma a Dios para que me regalara un milagro. En medio de tanto dolor y desesperación me lo cumplió. Seguimos en un proceso delicado pero con una fe enoooorme”, continúa la también locutora.

“A ti que me lees… ‘Yo no sé por lo que estás pasando pero se acerca un milagro’… Cree y pide con fe y el alma limpia, grandes cosas pasarán ante tus ojos. Cierra los ojos escúchala y que nadie te interrumpa. Esta alabanza es interpretada por @chanelnovas a quien me encantaría conocer y decirle cuánto ha tocado mi corazón en medio de la tiniebla. Gracias a la enfermera Linet que me la cedió en medio de tanta agonía. Seguimos luchando y no nos rendiremos”.

PUBLICIDAD

“Poco a poco iremos retomando la vida. Gracias a todos los que con su buena fe han puesto en sus oraciones a mi esposo Iván y nuestra familia. No nos suelten. Dios les multiplique en salud y bendiciones. Quienes me conocen saben cuánto creo en un Dios vivo y en el poder de la oración”, concluyó la moderadora y comentarista del programa radial Nación Z.

El pasado 20 de abril trascendió que Iván Rivera había sufrido un aparente accidente cerebrovascular. Fue el exjefe del Cuerpo de Bomberos, Ángel Crespo, y excompañero de trabajo de Rivera quien dio a conocer la información mediante un Facebook Live.

Pocas horas después, Saudy publicó un mensaje confirmando la información:

“Como ya muchos se han enterado, mi esposo Iván Rivera Rivera está atravesando un evento de salud delicado, pero lo está enfrentando con la fuerza y fe en Dios que siempre lo ha caracterizado. Es un padre y esposo maravilloso. Iván, nuestras dos hijas, Valeria y Valentina, y yo agradecemos tantas muestras de amor y apoyo. En su momento estaré haciendo las expresiones pertinentes, pero por ahora les pedimos comprensión y espacio para poder superar este difícil momento en la privacidad de nuestra familia. Con fe en Dios, sus oraciones y buenos deseos estamos bendecidos”.

A partir de ese momento decenas de figuras del mundo de la farándula y el entretenimiento se manifestaron en solidaridad con Saudy Rivera y su familia.

Te puede interesar: Saudy Rivera agradece las expresiones de solidaridad ante percance de salud de su esposo

Te puede interesar: Unidos en oración por la salud de Saudy Rivera