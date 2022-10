Tras 15 años en la pantalla boricua a través de Telemundo Puerto Rico, el programa vespertino “Día a Día”, inició -hace un mes- una serie de cambios que comenzaron con la llegada de la periodista Sylvia Hernández. Según dos vídeos promocionales que actualmente forman parte de los comerciales del Canal 2, el próximo lunes, los seguidores del “show” verán más modificaciones.

De acuerdo con comunicado de prensa, Hernández, llegaría al espacio para cubrir las noticias de última hora tanto en el campo del entretenimiento como judiciales. A poco más de un mes de haber iniciado sus labores en “Día a Día”, el trabajo de la también presentadora de televisión se ha enfocado en el tema judicial.

Por otra parte, la semana pasada, el animador Nelson Del Valle, anunció su salida del programa donde estuvo por una década. El anfitrión del segmento “Nada Personal” utilizó sus redes sociales para despedirse del público.

“Dicen que los cambios son buenos y que son retos que abren las puertas a otras oportunidades. Pero, el mayor reto será no extrañar a mi familia de ‘Día a Día’ por todo el aprendizaje y el crecimiento durante estos pasados 10 años. Hoy, con un gran agradecimiento, les comparto que, con el propósito de ganar nuevas experiencias laborales, he decidido partir del ‘show’ que me dio la oportunidad de llevar tanta alegría y sano entretenimiento a los hogares de mi querida Isla, Puerto Rico. ¡Qué experiencia tan enriquecedora, acompañado por un grupo único que tocó mi vida y me regaló un aprendizaje invaluable! Ray y Dagmar, fueron mis maestros y queridos compañeros de trabajo. Siempre estaré agradecido por esta escuela tan maravillosa. Fue un honor trabajar con dos grandes pilares de la televisión en Puerto Rico”, indicó al comienzo de su publicación.

En sustitución de Del Valle se encuentra el presentador Julio Daniel Guzmán, mejor conocido como “El JD”.

Hace unos días, Telemundo Puerto Rico comenzó a anunciar lo que parece ser una nueva temporada para “Social TV”, una de las secciones de “Día a Día”. En este espacio, que también era liderado por Del Valle, se lleva sobre la mesa un tema de actualidad para que varias figuras emitan su opinión.

Además del elenco del “show”, han participado personalidades como la actriz Norwill Fragoso, el cantante Manny Manuel y la intérprete Melina León.

Asimismo, anoche, durante la transmisión de “Raymond y sus amigos” (RYSA) se anunció que el próximo lunes “un nuevo integrante llegará a la familia de ‘Día a Día’ con mucha energía”. Con esta figura, se volvería a completar el elenco del programa que se transmite de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

El equipo de “Día a Día” está compuesto por Raymond Arrieta, Dagmar Rivera, Gil Marie López, Carlitos Ramírez, la chef Noelián Ortiz, el periodista y analista Luis Enrique Falú, y Hernández.