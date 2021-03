La exparticipante del programa “Enamorándonos” de Univisión, Mariajosé Alvarado, resultó ser la primera eliminada del “reality” “Mira quién baila”, lo que algunos seguidores denominaron como una salida “injusta” y “un horror”.

La decisión, tomada por los jueces –Dayanara Torres, Casper Smart y Paty Manterola– no estuvo exenta de polémica y controversia en las redes sociales, donde muchos televidentes expresaron su descontento ante el veredicto del jurado.

“¡Qué horror! No me gusta cómo están calificando los jueces. No merecía irse” o “Injusto que te sacaran. No sé qué ven los jueces. No me gusta cómo están evaluando”, son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales de la competencia de baile.

El descontento de los espectadores no solo llegó al Instagram de “Mira quién baila”, sino que también los jueces recibieron en sus respectivos perfiles de Instagram duras críticas por su trabajo, especialmente Manterola.

La actriz y cantante no vaciló en hacer frente a la avalancha de críticas, dejando claro que, aunque a ella le tocó dar el resultado, “yo no tengo el poder de eliminar a nadie”.

Durante la gala de anoche, el chef Yisus se coronó nuevamente como el concursante más destacado.