La modelo y presentadora de televisión Olga Sirey Morán Castro hizo historia anoche, tras nueve semanas de competencia, como la primera hondureña en ostentar la codiciada corona de “Nuestra Belleza Latina”. Con el 49% de los votos del público -en cuestión de segundos- la catracha vio materializado su sueño de llegar a la televisión internacional y se convirtió en un talento oficial de la cadena estadounidense en español Univision.

Esta mañana, con muy pocas horas de sueño por la emoción que todavía la embarga, la beldad de 31 años se conectó con El Nuevo Día desde Miami para conversar sobre sus próximos pasos en el canal dedicado, principalmente, a la población hispanoparlante de Estados Unidos. Morán Castro, quien es hija de un director técnico y una abogada, aprovechó la oportunidad para detallar sus vínculos con Puerto Rico y agradecer el respaldo masivo que recibió durante la competencia.

“¡Viva Puerto Rico!”, dijo con efusividad la también ganadora de $50,000 y una beca de estudios en Televisa, quien lucía un vestido de lentejuelas verde esmeralda y la opulenta corona plateada de la competencia sobre su cabeza. “Estoy feliz, agradecida con Dios y con toda la gente que votó. Sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Por cierto, me han contado que mucho boricua estuvo votando. Mi papá es catracho, pero él vive allá hace más de 20 años. Tengo dos hermanas boricuas, mitad boricuas mitad hondureñas. Así que, gracias a esa isla tan hermosa, llena de tantas cosas lindas, que me brindó ese voto de confianza para yo tener hoy esta corona”, continuó la residente en Nueva York.

La representante de Honduras en Miss Universe 2016 relató que uno de los momentos de más tensión en la noche de ayer fue “La última pregunta” que le hizo la actriz y presentadora Giselle Blondet. De igual manera, precisó que, aunque muchos aseguran que no respondió de manera correcta, se siente satisfecha con su contestación porque su objetivo era enviar un mensaje.

“Lo envié y lo sigo enviando. El empoderamiento femenino. ¿Por qué? Porque vamos a tener más de una hora. En esta revolución total todos podemos lograr grandes cosas sin importar el sexo, el género que uno tenga. Me parece que era una pregunta fuerte y que al final me deja esa hambre de seguir aprendiendo, que es lo que me está dejando ahorita Univision, una oportunidad de estudiar con Televisa. Estudié Periodismo, así que, qué rico poder levantarse cada día y poder decir quiero aprender más”.

Durante la gala final, que fue amenizada por Gloria Trevi, Pitbull y Christian Nodal, Blondet le preguntó a Morán qué hubiera hecho ella de haber sido presidenta de Estados Unidos por unas horas, al igual que le pasó a Kamala Harris el día que Joe Biden fue sometido a un examen médico.

Nuestra Belleza Latina 2021 respondió: “Vivimos en un tiempo de empoderamiento femenino y lo que estamos viendo es apenas el inicio de lo que la mujer va a realizar. Yo creo que las mujeres no tendríamos solamente ese tiempo, sino muchísimo más. Yo creo que esta mujer espectacular que para todo el mundo es un ejemplo a seguir, hizo un gran papel y lo seguirá haciendo porque la mujer no está para estar debajo del hombre, sino para estar al lado. Así que, prepárense, porque es lo que viene para el empoderamiento femenino y más para las mujeres latinas”.

En esa línea, la modelo manifestó que cada reto que le lanzaron semana tras semanas tuvo cierto grado de dificultad. Incluso, reveló que hubo momentos en los que pensó que no podría sobrepasarlos. Al final, sus ganas de triunfar y escribir su nombre en la historia de Honduras le sirvieron de impulso.

“Estoy soñada. El enemigo de uno está aquí (se tocó la cabeza), es uno mismo, es la mente. Pero al final, le demostré a Sirey, le demostré a todo el mundo que sí podemos. No es que yo pueda, podemos todos. Cuesta y hay que perseverar, pero al final, el que persevera, alcanza. Yo crecí en Honduras. Era un sueño tan y tan lejano de mi realidad. Y ahora estoy aquí. Es exagerado el hecho de poder vivir en carne propia que los sueños sí se cumplen”, apuntó.

La futura comunicadora, quien se considera una apasionada del deporte, sueña con algún día poder ir a cubrir un Mundial de Fútbol o unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, está abierta a cualquier oportunidad que Univision le ofrezca, ya sea en “Despierta América”, “Primer Impacto” o “Enamorándonos”, por ejemplo.

Sobre si fue discriminada por haber conducido un programa de deportes en su país natal, sin pensarlo, sostuvo que “no”. Tal y como se ha caracterizado durante toda la competencia, la gran ganadora prosiguió con su discurso a favor la mujer y la equidad.

“Creo que mucha gente no está preparada para lo que estamos viviendo. El programa de deportes que yo trabajé en Honduras era el primer programa de deportes dirigido solamente por mujeres en todo el país. En Centroamérica el deporte siempre ha sido muy de machos, pero a las mujeres también nos encanta. Podemos hablar del fútbol, del básquetbol, de la pelota. Podemos hablar de todo un poquito. Es cuestión de cambiar la mentalidad y demostrarle al mundo que todos podemos desarrollarnos en el trabajo que nos propongamos”, aclaró.

“Una mujer puede manejar un camión y un hombre puede trabajar en un salón de belleza. Todos esos estereotipos del pasado e ideas erróneas han comenzado a romperse y viene todavía aún más”, añadió.

Vendrá a celebrar a Puerto Rico

En la conversación, la joven bilingüe puntualizó que este triunfo también se lo dedica a Puerto Rico. Hace unos años, Morán fue residente de Guaynabo y, aunque su estancia en la isla fue corta, dijo que la energía y don de gente de los boricuas son dos cosas que siempre llevará en su corazón.

“También estuve por ahí por Aguas Buenas, conocí Ponce... Mi papá vive en Caguas. Amo San Juan, obviamente, como típica turista. El puertorriqueño no te habla así (en voz baja), el puertorriqueño te habla (con efusividad) porque tienen esa energía y esa felicidad, siempre. Así que espero ir pronto”, aseguró.

Entre risas, la reina narró que anoche, mientras era coronada, su papá le dijo que tenía que venir a la isla para que la conocieran. Luego, a modo de broma, vaciló con que se traería la corona para ir mostrándola.

“Yo le dije que no tiene que llevarse nada porque yo tengo que ir. Necesito unas vacaciones en cualquier momento. Así que nada, tengo también una madrastra boricua que amo mucho, Carmen Guevara. Mis hermanas también, Stayce y Samantha, que tienen esa sangre puertorriqueña, mezclada con Honduras. Por cierto, una mezcla muy bonita. Así que espero poder estar nuevamente allá”, agregó.

Sus compatriotas y ahora compañeras de trabajo, Neida Sandoval, Satcha Pretto y Maity Interiano son mujeres que Morán Castro siempre ha visto como modelos a seguir. “Las miraba brillar y las sigo viendo con tanta admiración y ahora las conozco personalmente... Creo que ellas siempre fueron un impulso para mí”, expresó.