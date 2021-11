La modelo hondureña Sirey Morán, se proclamó esta noche ganadora de la duodécima edición de “Nuestra Belleza Latina”. La presentadora de televisión se alzó con el gran premio de $50 mil, un contrato con Univision y una beca de actuación con Televisa.

Según Alejandra Espinoza, primera ganadora del “reality” en 2007, más de 3,4000,000 personas emitieron su voto para elegir el orden en el que quedarían las cuatro finalistas: Génesis Suero, de República Dominicana, tercera finalista; Lupita Valero, de México, segunda finalista y Fabién Laurencio, de Cuba, primera finalista.

“Quiero representar a la mujer latina, aquella mujer fuerte que siempre sale adelante, sería un sueño cumplido. En cada uno de los retos que me ha tocado he tenido mucho miedo, pero no he dejado que me venzan. El motor es el apoyo de toda la gente linda que me apoya”, compartió la beldad unas horas antes de ganar en entrevista con Neida Sandoval.

Morán, quien fue coronada por Migbelis Castellano, continuó que el concurso le está “dando un impacto a la nueva generación de mujeres y hombres que desean salir adelante, no solo en Honduras, sino en todo el mundo”.

Los retos de la noche

Esta noche Suero realizó una escena de comedia junto con una de las jueces, donde hizo reír al público con el sketch “Pim, pum, pam”. “No saben las masas que han movido, la gente las ama”, expresó Espinoza, a quien le dedicaron la gala final de “Nuestra Belleza Latina” 2021.

“Nuestra belleza latina ha sacado a Lupita Valero de su zona de confort, estar aquí ha sido una bendición y un sueño cumplido”, comentó la mexicana, esposa del puertorriqueño Aníbal Marrero. “Ahora, realizará un segmento llamado ‘Más moda, menos filtro’ junto a Jomari Goyso, experto en moda, donde hablará sobre la alfombra roja de los Grammy y así ver como se desenvuelve”, continuó.

Morán, por su parte, tuvo que trabajar un sketch donde copresentó junto a Daniela Álvarez el segmento “De mujer a mujer”.

“A mí me pareció hermoso, que en esta final se esté llevando un mensaje tan importante. Esa experiencia que viviste Sirey, que bueno que te haya dejado una gran lección”, comentó la modelo, quien fungió como jurado.

Finalmente, Fabién Laurencio junto a Adal Ramones, realizó un divertido segmento de comedia donde tuvo que intentar hacer reír al público.

La final de “Nuestra Belleza Latina” contó con la participación de Gloria Trevi, Pitbull y Christian Nodal.