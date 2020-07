Disney+ anunció su próxima serie animada de Lucasfilm, "Star Wars: The Bad Batch".

Recién salida del final de la aclamada serie "Star Wars: The Clone Wars", la serie original de Disney+estrenará en el servicio de streaming en 2021.

La serie sigue a los clones de élite y experimentales del Bad Batch (introducidos por primera vez en “The Clone Wars”) a medida que se abren camino en una galaxia que cambia rápidamente en el período posterior a “The Clone Wars”.

Los miembros del Bad Batch - un escuadrón único de clones que varían genéticamente de sus hermanos en el “Clon Army” – poseen una singular y excepcional habilidad que los convierte en soldados extraordinariamente efectivos y en una tripulación formidable. En la era posterior a “The Clone Wars”, emprenderán audaces misiones mercenarias mientras luchan por mantenerse a flote y encontrar nuevos propósitos.

“Dar a los fans nuevos y a los ya existentes el capítulo final de ‘Star Wars: The Clone Wars’ ha sido nuestro honor en Disney+. Estamos encantados con la respuesta global a esta serie histórica”, dijo Agnes Chu, vicepresidenta senior de Contenido de Disney+.

“Si bien las guerras de Clone Wars pueden haber llegado a su fin, nuestra asociación con los innovadores narradores y artistas de Lucasfilm Animation apenas está comenzando”, agregó la ejecutiva, quien expresó satisfacción por hacer realidad la visión de Dave Filoni en las próximas aventuras del “Bad Batch”.

“Star Wars: The Bad Batch” es una producción ejecutiva de Dave Filoni (“The Mandalorian”, “Star Wars: The Clone Wars”), Athena Portillo (“Star Wars: The Clone Wars”, “Star Wars Rebels”), Brad Rau (“Star Wars Rebels”, “Star Wars Resistance”) y Jennifer Corbett (“Star Wars Resistance”, “NCIS”). Cuenta con Carrie Beck (“The Mandalorian”, “Star Wars Rebels”) como productor coejecutivo y Josh Rimes como productor (“Star Wars Resistance”). Rau también se desempeña como director con Corbett como escritor principal.