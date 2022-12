La comediante y presentadora Ellen DeGeneres volvió a mostrarse desconsolada por la muerte de Stephen “tWitch” Boss, DJ y coproductor ejecutivo de su antiguo programa de entrevistas “The Ellen DeGeneres Show.

En un video de poco más de un minuto de duración y que publicó en sus cuentas de tuiter y de Instagram, DeGeneres dijo: “Los pasados 11 días han sido muy difíciles para todo el mundo. Todos estamos sufriendo y tratando de buscarle sentido a lo ocurrido, pero no tiene sentido. Estas Navidades son difíciles de todos modos, creo. Pero para rendirle homenaje a tWich creo que lo mejor que podemos hacer es reírnos, abrazarnos, jugar, bailar, cantar. De esta forma le rendimos homenaje. Si hacemos las cosas que él amaba hacer. Le encantaba bailar. Amaba la música y los juegos. Así que si hacemos eso, y sé que podría parecer difícil e imposible, pero es la forma de homenajearlo. Abracémonos y digámosnos que nos amamos; y decirles a los demás que estamos ahí para ellos y estar pendientes si se encuentran bien. Feliz Navidad para todos, aunque sé que no es una Feliz Navidad. Él fue pura luz. Como todos dijeron en los comentarios: ‘Si lo conocías, tú lo sabías. Y si no lo conocías, lo veías’. Rindámosle honor y pensemos en él y amémonos unos a otros”.

PUBLICIDAD

El también bailarín formó parte del espacio televisivo de DeGeneres desde el 2014 hasta su última edición en mayo pasado.

De acuerdo con varios informes, tWitch se quitó la vida. Su esposa, la también bailarina Allison Holker Boss, confirmó su fallecimiento posteriormente.

“Es con el mayor pesar que tengo que compartir que mi esposo Stephen nos ha dejado. Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo lo demás. Decir que dejó un legado sería quedarse corto, y su impacto positivo seguirá sintiéndose. Stephen, te amamos, te echamos de menos, y siempre me reservaré el último baile para ti”, manifestó.

Tras conocer la noticia de su fallecimiento, DeGeneres posteó una foto con tWitch en la que se abrazaban en el estudio del programa, y el siguiente mensaje: “Tengo el corazón partido. tWitch era puro amor y luz. Él era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré. Por favor, envíen su amor y apoyo a Allison y sus hermosos hijos -Weslie, Maddox y Zaia”.