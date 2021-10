El junte que protagonizaron hace tres semanas los panelistas del desaparecido programa de Telemundo, “Dando Candela”, sirvió para que surgieran un sinnúmero de especulaciones en las redes sociales. Muchos vieron en aquella salida a comer el posible regreso del cuarteto compuesto por Saudy Rivera, Fernan Vélez, Jessica Serrano y Julio Daniel Guzmán, mejor conocido como “El JD” a la pantalla con un espacio dedicado al chisme y la farándula.

Para conocer qué se traman, El Nuevo Día contactó a los comunicadores que no dudaron en acudir al encuentro. El gran ausente fue “El Nalgorazzi” por motivos laborales.

Rivera y Serrano fueron las primeras en llegar al estudio de GFR Media. Entre bromas y comentarios de los últimos aconteceres en la industria del entretenimiento local, las periodistas demostraron que a pesar de que ha transcurrido poco más de un año desde que las cámaras del “show” vespertino del canal 2 se apagaron, la química entre ambas se mantiene incólume.

“Mira, tú te diste con dos pelotas de sinceridad”, dijo la propietaria de Sweets Gallery. “Y eso, que yo me aguanto”, aclaró entre risas Serrano. Luego se sentaron y, aunque confesaron que se sentían extrañas por estar al otro lado de la noticia, las animaba compartir –desde esta plataforma- con el público que en las pasadas semanas le expresó su alegría y entusiasmo de haberlas visto nuevamente junto a sus excompañeros de “Dando Candela”.

Convencidos de que desde que se nace la vida misma viene marcada por la caducidad y que en el constante proceso de evolución del ser humano cerrar un ciclo podría significar que otro está por abrirse, los comunicadores expresaron lo aprendido de la cancelación abrupta del programa que se mantuvo al aire por 10 años.

“Aprendí que nada en la vida es seguro. Que puedes tener éxito y estar en tu ‘peak’, y cuando se apaga la luz, se apagó. ¿Qué aprendí? Que donde manda capitán, no manda marinero. Que la industria es un negocio. Que este programa tenía su dueña y esa dueña manejaba su negocio como ella entendía. Y si ella entendía que era el momento de finalizarlo, por más que nos doliera había que aceptarlo, porque ese era su negocio. Si fue justo o injusto, te tendría que contestar esa también. Y te la puedo contestar, pero que Jessica hable”, expresó quien fungió como editora de la revista TV Aquí.

Serrano, por su parte, opinó que su lección fue “que no hay nadie indispensable en los medios. Tú puedes estar haciendo los números que hagas y es cíclico. La televisión y los medios en general. Todo el tiempo están reinventándose, cambiando, porque para eso están los estudios del mercado, para ver cómo se está comportando el televidente. Así que la televisión es... Es...”. “¡Injusta!”, terminó Rivera. Las invadió la risa.

Para Guzmán, quien se integró a la entrevista poco tiempo después, fue una sorpresa. “En cierta manera duele. Por lo menos en mi caso, iba para seis años en ‘Dando Candela’. Es el día a día, siempre estar buscando cosas para el programa... En lo monetario, tengo otros negocios que, gracias a Dios, no significó un impacto tan grande en ese sentido. Pero en el impacto del día a día, para nosotros que nos gusta esto, era importante estar al aire, disfrutar con el público... Obviamente extraño eso. Fue un impacto grande para mí, para mi familia y para mis amistades también.

“Una larga espera”

Contrario a lo que muchos pudieran pensar, los talentos coincidieron en que no reaparecerían en “Dando Candela” si, por ejemplo, resurge en la televisión.

“No. Un ‘Dando Candela’ no. Para mí eso es un capítulo que está cerrado. Yo vivo súper agradecida de ‘Dando Candela’, de la oportunidad que me dio Soraya, de la oportunidad que me dio Telemundo. Ha sido de las mejores experiencias trabajando en la televisión de Puerto Rico. Pero yo soy de las personas que cuando se cierra un ciclo, qué hay de nuevo. Fue maravilloso, extraordinario, me encantó, pero ‘next’”, aclaró Serrano, quien es esposa del locutor Roque Gallart, mejor conocido como Rocky The Kid.

Rivera incluyó que “‘Dando Candela’ se fue en su ‘peak’, se fue bien. Fue un programa que se fue glorioso. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer”.

El locutor y animador, que recientemente se convirtió en padre por tercera ocasión, aprovechó para resaltar lo que, según él, distinguía al programa del resto. “Éramos bien elegantes cuando se trataba de temas serios de artistas. Ni con burla, ni para faltarles el respeto. Siempre había una línea. Por eso nos querían”.

Cuando se supo sobre la cancelación del espacio el 11 de mayo de 2020, ni Telemundo Puerto Rico ni la productora Soraya Sánchez ofrecieron expresiones sobre los motivos que impedían continuar con el programa que se transmitía de lunes a viernes a las 5:55 p.m. Todavía hoy, el reloj marca esa hora del día y según Rivera, las palabras que decía en la apertura quieren escapar de su boca.

“¿Tú supiste? Porque yo, no”, le cuestionó sarcásticamente Rivera a Serrano cuando se les preguntó si finalmente sabían qué provocó la salida de la producción local. “O sea, los motivos reales, no. Lo que sabemos es que fue una determinación de Soraya”, contestó Serrano, quien nunca ha descartado la alternativa de regresar a trabajar al exterior. La periodista trabajó en Telefutura, canal de Univision dirigido a jóvenes que hoy se conoce como UniMás.

Luego de una pausa tras decretarse la pandemia del COVID-19, los conductores aseguran que pasaron “una larga espera”. Mientras veían que otras producciones retomaban sus labores de entretener e informar en plena pandemia, se llenaban de esperanzas de que muy pronto llegaría su turno. Eso nunca pasó y a través de una llamada telefónica conocieron el desenlace del programa.

“Nosotros vivíamos de la esperanza de que íbamos a regresar. ¿Por qué? Porque nuestro programa estaba bien. Se cerró un taller en victoria. El público nos quería, los clientes nos querían. La razón nunca ha sido clara y yo siempre he dicho que en problemas de adultos los niños no se meten. Y en este caso, si ellos nunca nos dieron una explicación, yo no creo que tenga que exigir una respuesta. A buen entendedor, pocas palabras bastan”, puntualizó Rivera.

Cuando se encara un despido -cualquiera sea la razón- puede ser considerado uno de los eventos más dolorosos y traumáticos en la vida. Según la anfitriona del también desaparecido “Ahora es que es” de TeleOnce, enfrentar la situación en un momento crucial, de mucha inestabilidad y desempleo la hizo ver el futuro como uno poco alentador.

“No era tampoco que uno podía pensar, ‘pues mira, más pa’lante vive gente’ porque ese no era el caso. O sea, estaban cerrando talleres de trabajo. Se estaba viendo el cantazo para los medios y, entonces, en el caso de Saudy y mío, teníamos hijas que se estaban graduando de cuarto año. Mi hija iba para la universidad en los Estados Unidos y fue un cantazo duro. Más que todo por eso, por la universidad de Carolina”, acotó la periodista que actualmente mantiene lazos profesionales con algunas marcas.

De los tiempos de “Dando Candela” Rivera extraña la rutina, ese día a día “basado en la comodidad” que vivió por una década. La también esposa y empresaria dijo que se continúa adaptando, pero que ha comenzado a disfrutar de cosas que antes no podía, como los atardeceres. Serrano, por su lado, echa de menos salir a la calle en busca de entrevistas.

“Pero lo que más extraño es pararme y decir lo que siento de 20 situaciones de país que nos viven ahogando. Tengo mis redes y lo que voy a estar trabajando tiene mucho que ver con eso, pero sí, el alcance que me daba la pantalla para tocar ciertas cosas y provocar y generar cambios, poner obligaciones en asuntos de gobierno y de crisis sociales... Ahí te tengo que decir que ese megáfono me hace una falta terrible”, añadió la productora de “Papeleta Rosa” que se transmitió por Mega TV para las elecciones generales 2020.

En esa línea, Guzmán exteriorizó que “son muchas las personas” que siempre tienen palabras de apoyo y motivación para que regresen a la televisión. El animador de eventos corporativos también se lo atribuye a la labor social que realizaban en y fuera de las cámaras.

“Aunque esto de las entrevistas a evolucionado con los podcasts y demás, hace falta un ‘Dando Candela’ para también señalar las cosas que no se señalan. Ayudar a la gente que lo necesita. Que ahora hay otros medios que lo están haciendo, sí, pero jamás como ‘Dando Candela’”, aseguró.

“Las decisiones las tomaba la dueña del quiosco”

Durante sus diez años en “Dando Candela”, Rivera tuvo la oportunidad de trabajar con más de una veintena de panelistas entre los que figuran grandes nombres como Alexandra Fuentes, Papo Brenes, Byankah Sobá y Carlisa Colón. A todos, según contó, los quiere. También aseguró que no tuvo problemas con ninguno.

“Yo creo que la peor parte era que cada vez que salía un panelista se me adjudicara a mí. Yo no tenía ninguna injerencia de quién estaba y quién no estaba, y tengo a Jessica de testigo. Eso fue Soraya Sánchez y punto. Y quiero hoy, en esta entrevista, quitarme ese bulto que no me pertenece. Este ángulo es bien interesante porque la gente crea las historias. Entonces te crean una historia que no te pertenece. Mano, yo no tenía ese poder”, apuntó indignada.

La natural de Jayuya se describió como una persona “centrada y buena compañera”. También fue enfática en que el hecho de que muchos la tilden de malcriada, prepotente y orgullosa fue una percepción que le crearon.

“Ellos (sus excompañeros) están conscientes todos. Lo que pasa es que, cuando estas cosas pasan, salir a aclararlas, es peor. Si tú sigues echando basura en un zafacón y no la sacas, apesta. Entonces yo creo que injustamente cargué con eso y es algo que me ha pesado en la vida. Cargar con algo que no me corresponde cuando tiene nombre y apellido, vuelvo y repito, las decisiones las tomaba la dueña del quiosco y era Soraya Sánchez, no era yo”, manifestó quien comenzó en “Dando Candela” con la sección “El Candelazo”.

“Te voy a decir otra cosa, yo soy bien fuerte opinando y ‘El Candelazo’ era precisamente hablar de los temas de crisis social. Yo puedo bregar con varias cosas, pero el maltrato a niños es la peor pesadilla del mundo y me tocaban muchos casos de maltrato y yo era bien fuerte con esos temas. Se dejó ver mi carácter. La gente se enfocó en mi carácter y no en lo que yo estaba diciendo”, reveló la locutora que junto a Raymond Arrieta y Haydeé Rosario le dio voz a “Gozando en la Mañana” de Fidelity.

“El Candelazo” acabó cuando Rivera le exigió a Sánchez la cancelación del segmento porque estaba afectando su integridad. “La gente no está escuchando, la gente está viéndome a mí y decían, ‘esta mujer es el diache, qué fuerte, ay, qué prepotente’”, dijo.

De los cuatro integrantes del elenco, El JD es el único que mantiene vínculos profesionales con Telemundo. Desde la salida de “Dando Candela” se ha desempeñado en producciones como “Puerto Rico Gana” y “Eres para mí”. Además, ha colaborado con el Departamento Digital del canal y fungido como voz comercial.

El estratega de mercadeo continuó que, aunque cerrar el capítulo de “Dando Candela” resultó difícil, lo reconfortó saber que Saudy, Fernan y Jessica estarían de forma incondicional al igual que él para ellos. “Siempre que nos despedimos procuramos que no pase mucho tiempo para volvernos a ver”, agregó.

El Nuevo Día solicitó reacción a Telemundo Puerto Rico, pero indicaron que no realizarían comentarios al respecto.