Nueva York — La cadena ABC suspendió a Whoopi Goldberg del programa de entrevistas ‘The View’ durante dos semanas por comentarios “erróneos e hirientes” sobre el Holocausto.

“Si bien Whoopi se disculpó, le pedí que se tomara un tiempo para reflexionar y aprender sobre el impacto de sus comentarios. Toda la organización de ABC News se solidariza con nuestros colegas, amigos, familiares y comunidades judías”, dijo la presidenta de ABC News, Kim Godwin, en un comunicado publicado el martes en Twitter.

La suspensión se produjo un día después del comentario de Goldberg durante una discusión en “The View” de que la raza no fue un factor en el Holocausto. La actriz se disculpó horas después y nuevamente en el episodio de la mañana del martes, pero el comentario original provocó la condena de varios líderes judíos prominentes.

“En el programa de hoy dije que el Holocausto no se trató de raza sino de la inhumanidad del hombre contra el hombre. Debí decir que se trata de ambos. Como Jonathan Greenblatt de la Liga Antidifamación compartió: ‘El Holocausto se trató de la aniquilación sistemática de los nazis contra el pueblo judío — a quienes ellos calificaban como una raza inferior’. Fui corregida”, dijo Goldberg.

“La gente judía del mundo siempre ha tenido mi apoyo y eso nunca menguará. Siento el dolor que he causado, escribo mis más sinceras disculpas, Whoopi Goldberg”, añadió.

Goldberg hizo sus comentarios originales durante una discusión en el programa el lunes sobre la prohibición por parte de una junta escolar de Tennessee de “Maus”, una novela gráfica ganadora del Premio Pulitzer sobre los campos de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

En ese entonces, ella dijo que el Holocausto “no se trata de raza... se trata de la inhumanidad del hombre hacia otro hombre”.

“Me expresé mal”, dijo Goldberg en la apertura del programa del martes.

El estallido de las declaraciones de Goldberg esta semana destacó la complejidad perdurable de algunos problemas relacionados con la raza, incluida la noción generalizada, pero fuertemente cuestionada de que solo las personas negras pueden ser víctimas del racismo.

“The View” llevó el martes a Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la Liga Antidifamación y autor de “It Could Happen Here”, para discutir por qué sus palabras habían sido hirientes.

“El pueblo judío en este momento se siente asediado”, dijo Greenblatt.

El rabino Abraham Cooper, decano asociado del Centro Simon Wiesenthal, elogió a Goldberg por ser abierta durante años sobre temas sociales, pero dijo que le costaba entender su declaración sobre el Holocausto.

“La única explicación que tengo para esto es que hay una nueva definición de racismo que se ha puesto a disposición del público recientemente que define el racismo exclusivamente como atacar a las personas negras. Y obviamente la historia nos enseña lo contrario”, dijo Cooper.

“Todo sobre la Alemania nazi y sobre los ataques a los judíos y sobre el Holocausto fue sobre raza y racismo. Ese es el hecho histórico desafortunado e incuestionable”, añadió.

Kenneth L. Marcus, presidente del Centro Louis D. Brandeis para los Derechos Humanos Bajo la Ley, vinculó los comentarios de Goldberg con conceptos erróneos más amplios sobre el Holocausto, la identidad judía y el antisemitismo.

“En su error, estaba reflejando un malentendido de la identidad judía que es a la vez generalizado y peligroso, que a veces se describe como antisemitismo borrador”, dijo Marcus, quien es el autor de ‘La definición de antisemitismo’.

“Es la noción de que los judíos deben ser vistos solo como opresores privilegiados y blancos”, dijo. “Niega la identidad judía e implica un blanqueo de la historia judía”.

Marcus se refirió al uso de estereotipos antijudíos “sobre ser poderoso, controlador y siniestro”, junto con minimizar o negar el antisemitismo.

En Israel, ser judío rara vez se ve en términos raciales, en parte debido a la gran diversidad del país. Sin embargo, la identidad judía va mucho más allá de la religión. Los israelíes generalmente se refieren al “pueblo judío” o “nación judía”, describiendo un grupo o civilización unidos por una historia, cultura, idioma y tradiciones compartidas y vínculos profundos con las comunidades judías en el extranjero.

En “The View”, Goldberg, quien es afroamericana, expresó el lunes su sorpresa de que algunos miembros de la junta escolar de Tennessee se sintieran incómodos con la desnudez en “Maus”

Goldberg dijo: “Estoy sorprendida de que eso es lo que les hizo sentir incómodos, el hecho de que hubiera desnudos. Se trata del Holocausto, del exterminio de seis millones de personas, ¿pero eso no les molestó? Si harán esto seamos honestos al respecto, porque el holocausto no se trata de raza, no se trata de raza”.

Su colega Joy Behar dijo que los nazis señalaban que los judíos eran una raza diferente.

“Pero no se trata de raza. No, se trata de la inhumanidad del hombre contra el hombre”, respondío Goldberg.

Ana Navarro respondió: “Pero se trata de supremacía blanca. De ir contra judíos y gitanos”.

Goldberg dijo: “Pero esos dos son grupos de gente blanca”.

Sara Haines señaló que los nazis no veían a los judíos como gente blanca.

“¡Pero no están entendiendo el punto!”, dijo Goldberg. “El minuto en el que se convierte en un tema de raza entramos en este callejón. Es más bien cómo la gente se trata entre sí. Es un problema”.

Greenblatt agradeció a Goldberg más tarde el lunes.

“Gracias @WhoopiGoldberg por corregir tus declaraciones anteriores y reconocer el #Holocausto por lo que fue. Ahora que el antisemitismo se eleva a niveles históricos, espero que podamos trabajar juntos para combatir la ignorancia alrededor de ese horrible crimen y contra el odio que nos amenaza a todos”, tuiteó

La “disculpa y aclaración” de Goldberg es importante, dijo el presidente del memorial del Holocausto Yad Vashem, Dani Dayan, quien la invitó al Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto en Jerusalén para “aprender más sobre las causas, eventos y consecuencias del Holocausto”. Su declaración dijo que los comentarios de Goldberg en el programa indicaban “un malentendido fundamental sobre la naturaleza del Holocausto y el antisemitismo”.

“No debemos mezclar las palabras; la gente necesita saber qué fue lo que llevó al Holocausto, el impulso asesino sin precedentes de aniquilar al pueblo judío entero, su religión, su cultura y valores a manos de los nazis y sus colaboradores, principalmente por su creencia infundada de que los judíos eran su más extremadamente peligroso enemigo racial”, dijo Dayan.

“Entiendo lo que ella estaba tratando de decir”, dijo Jill Savitt, presidenta y directora general del Centro Nacional de Derechos Civiles y Humanos en Atlanta, quien previamente fue directora del Centro para la Prevención del Genocidio en el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos en Washington. “Los nazis crearon un constructo sobre raza para afirmar que algunas personas eran menos que humanos”.

El Museo del Holocausto de Estados Unidos en Washington también respondió a Goldberg con un tuit.

“El racismo era central en la ideología nazi. Los judíos no se definían por la religión, sino por la raza. Las creencias racistas nazis alimentaron el genocidio y el asesinato en masa”, escribió la institución.

El tuit incluía, además, un enlace a la enciclopedia en línea del museo, que decía que los nazis atribuían los estereotipos negativos sobre los judíos a una herencia racial determinada biológicamente.