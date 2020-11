El pasado 19 de noviembre HBO Max estrenó el programa “The Fresh Prince of Bel-Air Reunion” donde juntaron al elenco del popular programa en su aniversario número 30. En un set que recreaba la sala de la mansión de los Banks, los actores, liderados por Will Smith, conversaron y vieron imágenes del programa, dando vida a un especial que estuvo repleto de momentos graciosos, nostálgicos y emotivos. A Smith le acompañaron Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid y Alfonso Ribeiro.

En medio de la reunión, hubo dos momentos en particular donde los participantes no pudieron controlar sus lágrimas: al recordar al fenecido actor James Avery, que caracterizaba al Tío Phil, y el momento en que Smith sorprende a todos al mostrar el encuentro que tuvo con la actriz Janet Hubert, quien participó en las primeras tres temporadas como la Tía Vivian.

Hubert dejó el programa antes de la cuarta temporada luego de quedar embarazada y confrontar problemas con los productores. La falta de comunicación y el desconocimiento de las razones por las que la actriz salió tan repentinamente del programa causó que comenzaran una serie de intercambios en los medios entre Smith y parte del elenco del programa, a los que Hubert también abonó con duros ataques. Esto provocó que Smith y Hubert nunca más se dirigieran la palabra.

PUBLICIDAD

“Como familia, tenemos nuestras cosas de las que hablamos y luego tenemos nuestras cosas de las que no hablamos”, indicó Smith antes de darles la sorpresa al resto del reparto. “En realidad, juntos, nunca hablamos públicamente de Janet. Y qué pasó. Y, para mí, sentí que no podría celebrar los 30 años de Fresh Prince sin encontrar una manera de celebrar a Janet”.

A partir de ese momento, presentaron el reencuentro entre Smith y Hubert. Después de intercambiar un largo abrazo, la Tía Vivian le indicó lo duro que habían sido aquellos años luego de dejar el programa. “Solo quería saber una cosa: ¿por qué?”, preguntó la actriz. “Ustedes llegaron tan lejos. Perdí tanto. ¿Cómo lo curamos?”, Hubert reveló que cuando quedó embarazada durante la tercera temporada, sucedieron muchas cosas en su vida que nadie sabía, como el estar en una relación abusiva con su entonces esposo.

“Durante ese tiempo de tu embarazo, no estaba pendiente a nada y no tenía sensibilidad. Ahora que tengo tres hijos he aprendido algunas cosas que no sabía en ese momento y las haría de manera muy diferente”, admitió Smith.

Hubert explicó, además, que no la despidieron, sino que simplemente no aceptó el “trato realmente malo” que se le ofreció, que significaba un salario reducido y no se le permitía trabajar en otro lugar. En ese momento, la actriz rechazó la oferta y, posteriormente, fue sustituida por Daphne Maxwell Reid. “Me dolió profundamente”, comentó Hubert. “Cuando dejé el programa, tenía un nuevo bebé y a nadie más. La familia me repudió. Hollywood me repudió. Mi familia dijo: ‘Has arruinado nuestro nombre’. Y nuca fui poco profesional en el set. Dejé de hablar con todo el mundo porque no sabía en quién confiar porque había sido desterrada. Y dijeron que fuiste tú quien me desterró (refiriéndose a Smith). Fue difícil”.

PUBLICIDAD

El actor aprovechó el momento para aclarar que su edad e inmadurez tuvieron mucho que ver en todo el problema. “Cuando tenía 21 años, sentía que todo era una amenaza. Estaba impulsado por el miedo”, admitió. “Tengo hijos. Me divorcié y tengo un segundo matrimonio y ahora puedo ver el nivel de dolor y el nivel de lucha que tenías que pasar solo para que fueras a trabajar todos los días”. A lo que Hubert le replicó “pero me quitaste todo eso, con tus palabras. Las palabras pueden matar. Perdí todo. Incluyendo mi reputación. Y entiendo que pudiste seguir adelante con tu vida, pero sabes que llamar a una mujer negra ‘difícil’ en Hollywood, es el beso de la muerte. Ya es bastante difícil ser una mujer negra en este negocio. Pero siento que es necesario que finalmente avancemos y lamento haber tratado de hacerte pedazos”.

Smith le agradeció por compartir toda su historia. Mientras ambos estaban al borde de las lágrimas, Hubert puso su mano sobre el rostro de Smith, a lo que el actor le mencionó que “sigues siendo mi tía Viv”. Ambos terminaron disculpándose y abrazándose.

Luego de este momento, Smith le indicó al resto del elenco que Hubert le había pedido acompañarlos en la reunión. Minutos más adelante, se ve a la actriz entrar al estudio de grabación y abrazarse con cada uno de los participantes de la popular serie que se transmitió del 1990 al 1996. Al final, Smith hizo una reflexión de todo lo sucedido y el por qué quiso hacer el encuentro con Hubert. “Salgo al mundo y hablo sobre la comprensión y las relaciones humanas, pero luego tengo a alguien con quien no he hablado en 27 años. Estoy tan feliz de haber podido hacer esta reconciliación, y espero que otras personas puedan sacar algo de ella”.

PUBLICIDAD

Los 148 capítulos de la serie “The Fresh Prince of Bel-Air” están disponibles en la plataforma de “streaming” HBO Max.