Conocer las aspiraciones de algún joven dentro del empresarismo (Soy boss), descubrir los aciertos y debilidades de los estudiantes en las materias básicas (Club 6), tararear las canciones del catálogo de la música popular (El show de Chucho Avellanet), enterarse de las vidas que originaron los nombres de las calles, avenidas o autopistas de la Isla (¿Y quién es?) y recordar a las figuras que marcaron la historia de las artes escénicas y la televisión puertorriqueña (Vidas).

Estas son parte de las promesas de la nueva programación de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), que inicia hoy con el estreno de una versión actualizada de la competencia estudiantil Club 6 con la conducción de Mariana Monclova y Omarjadhir Flores.

Serán cerca de 18 horas de programación local, indicó el presidente Eric Delgado Santiago esta mañana en una conferencia de prensa desde el estudio Luis Antonio Rivera “Yoyo Boing” en la misma estación pública. Reiterando que “WIPR es nuestra”, el ejecutivo de televisión destacó que este nuevo bloque se centra en el horario de domingos a jueves, a partir de las 6:00 p.m. No obstante, el resto de la semana incluye parte de esta programación local, en muchos casos con las nuevas temporada de espacios establecidos, como El Show de Chucho Avellanet que “se refresca”, según definió el mismo anfitrión, con las participaciones de Alexandra Malagón en la conducción, Manolo Mongil en el piano, una orquesta de una treintena de músicos dirigidos por Quique Talavera y un espacio de comedia escrito por Alexis Sebastián Méndez en el que participará Otilio Warrington “Bizcocho”, entre otros.

Igualmente tendrán nuevas temporadas programas como Estudio Actoral, con el maestro Dean Zayas, y Travesías con sabor. Zayas presentará entrevistas con Jazmín Caratini, Carlos Esteban Fonseca y Bryan Villarini, entre otros obreros del arte.

Mariana Monclova, junto con la productora de Club 6, Michelle Miró, se expresó confiada en que el proyecto que inicia a las 6:00 p.m., de hoy, y continuará de lunes a viernes a la misma hora, cumple con los valores de respeto, educación y entretenimiento necesarios para apelar a la audiencia juvenil, especialmente a los estudiantes del sistema público, en grado 11, que son los que participan de la competencia.

“El compromiso que tengo con los jóvenes del país de darles, no solo una programación de excelencia, sino crearles una nueva filosofía pedagógica, que me parece que es relativamente fácil de concretar; de no tratar a los jóvenes del país con condescendencia, sino tratarlos como seres pensantes, seres cuyo corazón y cuya mente valen la pena tratar con respeto, retarlos, respetarlos y enseñarles que pueden lograr lo que quieren y enseñarles que un mejor mundo es posible. Pienso que Club 6, a través de la educación, va a cumplir con ese cometido”, afirmó la nueva presentadora, fruto de la cepa de artistas Monclova.

Francisco Zamora, productor de Soy Boss, describió el espacio de los domingos, a las 6:00 p.m., como la nueva plataforma “para que los nuevos empresarios tengan un espacio donde desarrollar su ideas”. Lo conducirá Deddie Romero, quien “le impone autoridad, credibilidad, conocimiento educativo, chispa y además le impone el toque de madre”.

Otros programas en este nuevo bloque familiar son Virtuosos donde se conocerán talentos noveles en la música, el canto y el baile; y Cambio climático, que será un espacio tipo panel con profesionales en el tema.