El comediante y presentador de televisión, Luis Antonio Rivera, mejor conocido como Yoyo Boing, reveló a través de sus redes sociales que se vacunó contra el COVID-19.

“Ya vacunadito… Cara de susto porque no me gustan las agujas. Muy agradecido por esta oportunidad. Y no sentí la aguja. Me sigo sintiendo muy bien luego de la vacuna”, expresó el también actor junto a los “hashtags” #vacuna #blessed #yoyoboing y #buenhumor.

Actualmente, Rivera funge como moderador del programa radial “Compañeros del tapón” que se transmite por WIPR 940 AM.

Poco a poco, figuras del entretenimiento han comenzado a compartir que han recibido la vacuna contra el virus.

Recientemente, José Luis Rodríguez, “El Puma”, documentó en su cuenta de Instagram el momento en el que se aplicó la vacuna contra el COVID-19, convirtiéndose así en uno de los primeros famosos en recibirla.

La llegada de este descubrimiento científico tomó menos de un año y fue acelerado debido a la pandemia que apareció en el año 2019. En México las primeras vacunas llegaron en el mes de diciembre del 2020 y actualmente, en la primera fase de aplicación, la ha recibido solo el personal médico que actualmente se enfrenta al virus cara a cara.

El intérprete de “Culpable soy yo” acudió a un hospital en Estados Unidos, donde actualmente reside y ahí le suministraron la primera dosis de la preparación hecha por la farmacéutica “Moderna”.

“Es tecnología nueva, RNA, el tema de esta vacuna es que no es una vacuna viva entonces sabemos que no te causa el coronavirus, simplemente permite que puedas desarrollar anticuerpos a un componente del virus, que te protege”, explicó el doctor Alejandro del Valle, del hospital Mount Sinai, en Miami.