La actriz Adamari López ya está recuperada de la influenza que la mantuvo fuera de sus labores como presentadora del programa “Un Nuevo Día”.

Hoy a su regreso al programa, la puertorriqueña habló extensamente sobre su estado de salud y de todos los sentimientos que la embargaron durante su convalecencia.

López dijo que una amiga llamada Bibi la llevó al hospital mientras su hermana Adalyn, quien estaba en su casa, se quedó cuidando a su hija Alaia.

“Bibi me llevó al hospital y yo recuerdo haber llegado al hospital. De ahí en adelante no recuerdo nada de lo que pasó hasta como cuatro a cinco días antes de salir del hospital. Ya habían pasado casi 4 semanas”, relató la actriz, sin poder contener el llanto.

A la pregunta de cuál fue su diagnóstico, López dijo que “lo que me cuentan es que me diagnosticaron una toxoplasmosis, pero no era la razón principal, tenía una influenza, había pasado demasiado tiempo, los pulmones estaban comprometidos, no podía respirar, y parecía como si estuviesen tratando un paciente con sida y con una enfermedad terminal”.



“Tenía una sedación que hace que no me acuerde lo que pasó. Hay cosas en vídeo que Toni guarda… Estuve al parecer bastante delicada, yo no entendía que una influenza me podía llevar a un estado tan crítico como el llegué, lo vi cuando me explicó mi familia y mis amigos, cuando vi los vídeos y las fotos no me reconocía. Después de haber vivido el cáncer, sus caras de angustias me partía el corazón, fue súper difícil y súper duro entender cuál era ese proceso”.

Cuando despertó de su estado, la actriz únicamente ansiaba reunirse con los suyos.

“Lo primero que veo es la foto de mi hija, al frente, con una pared, con muchos crucifijos, con muchos cuadros de los amiguitos de Alaia que me habían pintado y solo pensaba, sácame de esto Papá Dios. Sácame de esto para poder estar con mi hija. Era lo único que yo pedía. Era lo único que yo quería, estar con mi hija y con mi familia”.

López retomó hoy, lunes, su rol de presentadora en el programa que transmite Telemundo.

Fue el 21 de diciembre que López anunció la fecha de su regreso del descanso ordenado por sus médicos para recuperarse de la condición que la mantuvo un tiempo hospitalizada y luego en su hogar.

Durante el tiempo fuera de las cámaras, el público no perdió oportunidad de demostrarle su cariño y desearle pronta recuperación.

Hoy, el programa publicó en su cuenta de Instagram un vídeo del inicio del día de López. El mismo muestra a su hija Alaia despertándola con un altoparlante. Luego, preparándole un desayuno de ‘waffles’ con crema batida e instruyéndola: te lo comes todo.

Madre e hija también escogieron el ajuar del día, en tono “pink”. Ya lista para trabajar, la actriz salió a toda prisa en un vehículo infantil.

También en Instagram, el programa publicó en su Insta Story, bajo el hashtag “AdaRegresa”, el mensaje de López anunciando su regreso y los mensajes de bienvenida de colegas artistas.

“Hola mi gente linda, que bueno saludarlos y recordarles que este próximo 7 de enero estaré de regreso a 'Un Nuevo Día'. Estaré cerquita de ustedes todos los días, así es que los espero desde el 7 de enero, que además tenemos muchas sorpresas para ustedes”.

La condición de salud afectó los pulmones de la actriz, por lo que tuvo que recibir terapias físicas y respiratorias para recuperar su salud.

López pudo disfrutar de la Navidad en familia, según se aprecia en sus publicaciones en Instagram.