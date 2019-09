Ada Monzón considera que su profesión de meteoróloga no está completa, si no se convierte también en amiga y guía del pueblo en momentos cuando su vida o propiedad pueden estar en riesgo.

Desde ese compromiso que involucra pensar en los demás como una gran familia que, en cierto modo, depende del rigor con el que ella asuma su rol, es que se acerca a las cámaras de televisión de Wapa TV para integrarse al espacio informativo de las mañanas "Noticentro al amanecer".

“Me apasiona la relación entre la meteorología y la sociedad. A veces pienso que soy más una meteróloga comunitaria, aunque no sé si eso existe, pero yo lo que hago es trabajar con la comunidad. Tú me ves aquí, pero me paso dando charlas, en actividades, trabajando con líderes comunitarios. No soy ajena a las necesidades de las personas y creo que por eso las personas se identifican conmigo, porque les hablo basado en lo que sé te hace falta”, comentó Monzón.

Wapa fue la primera casa de la meteoróloga cuando a mediados de los años noventa aceptó el reto de compartir su conocimiento a través de la pantalla chica, tras trabajar en el Servicio Nacional de Meteorología y enseñar en la Universidad de Puerto Rico.

Sobre esa época, guarda buenas memorias. La mezcla de nervios y entusiasmo al saber que se abría ante ella una nueva oportunidad de hacer la labor que le apasiona es una de ellas.

“El canal 4 tiene una señal que no tiene ninguna otra estación en Puerto Rico, aparte de que es una familia. Todo este grupo de personas que trabajan en 'Noticentro al amanecer' son las personas que nos acompañan día a día para despertarnos, darnos a conocer lo que está ocurriendo. Estar acompañada de Jorge, Aixa, Mónica, Albert, de verdad que ha sido un junte extraordinario. Estar con Deborah, ser parte ambas de este equipo del tiempo, va a proveer a Puerto Rico una información jamás vista. Así es que yo espero que todo esto que se está logrando a través de WAPA para poder traer a estos profesionales y que llegue a través de su señal sea bien recibido por el pueblo de Puerto Rico”, expresó Monzón.

Desde su nueva responsabilidad profesional, la experta en huracanes ofrecerá el informe del tiempo y compartirá con el equipo de "Noticentro al amanecer" todos los días, de 5:30 a 9:30 a.m. Su colega, Deborah Martorell, seguirá ofreciendo sus informes en el resto de las ediciones: Noticentro 11:00 a.m., la Edición Estelar a las 4:00 p.m., Noticentro América y Noticentro 11:00 p.m.

Entre los planes de Monzón está crear espacios dentro del programa para hablar de temas relacionados al impacto de los cambios en el clima -incluyendo el calentamiento global- en la vida diaria y el futuro de los puertorriqueños. La meteoróloga entiende que es importante pasar de la reacción a la preparación, teniendo en cuenta que por ser una isla, Puerto Rico estará siempre inevitablemente expuesta a las fuerzas de la naturaleza.

“Hace falta crear una cultura de emergencia y de manejo de emergencias, porque en Puerto Rico, por ejemplo, puede ocurrir un terremoto en cualquier momento”, explicó.

Monzón sostuvo que cada 51 a 117 años es que históricamente han ocurrido en la isla terremotos de magnitud igual o mayor a 7 grados, y actualmente, dentro de ese período, estamos en el año 101.

“Yo lo que quiero es devolver la confianza y el amor por la naturaleza para que entendamos que estas son fuerzas a las que estamos expuestos porque vivimos en este paraíso”, apuntó.

Ada Monzón junto a sus nuevos compañeros de trabajo.

Por su parte, Rafael Lenín López, director de Noticias de Wapa Televisión, indicó que la función de Monzón irá más allá del típico informe del tiempo para adentrarse en temas importantes para la ciudadanía, especialmente una vez termine la temporada de huracanes.