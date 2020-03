México - El actor mexicano de doblaje Luis Alfonso Mendoza murió por impactos de bala, junto a una mujer y otro hombre, en un barrio del centro de la capital del país, lamentaron este domingo colegas de la comunidad artística.

Aunque el asesinato ocurrió el sábado, sus compañeros confirmaron hoy la identidad de Mendoza, famoso por doblar la voz de personajes como Gohan, de la caricatura "Dragon Ball"; Sheldon Cooper, de la serie "The Big Bang Theory"; o Dexter, del "Laboratorio de Dexter", para la versión en español de México y Latinoamérica.

Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. DEP. pic.twitter.com/qkJ0OFEeyE — Lalo Garza (@LaloGarx) March 1, 2020

El fallecido actor también hizo voces del Conde Pátula, Bugs Bunny, Leonardo de "Las Tortugas Ninja" y Daniel LaRusso de "Karate Kid".

"Apenas hace un par de días nos reíamos con mi 'look' de náufrago, y hoy ya no estás, Luis Alfonso. ¡Que alguien me lo explique! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día triste", tuiteó este domingo Mario Castañeda, que ha doblado el personaje de Goku.

La Fiscalía General de la Justicia (FGJ) de Ciudad de México había informado del asesinato de tres personas en la colonia Portales Norte este sábado, entre ellas Mendoza, además de otro hombre y una mujer, por quien se activó el protocolo de feminicidio.

En la carpeta de investigación se detalla que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar ante los reportes de tres lesionados por arma de fuego, que después fallecieron.

"Primeras versiones de vecinos indicaron que se suscitó una gresca por el litigio del inmueble, lo que ocasionó que el hoy posible responsable disparara contra una mujer que subía a un vehículo color guinda, mientras que también hería a dos hombres que quedaron entre el automotor y la entrada del inmueble", detalló la Fiscalía.

Tras conocerse la identidad de Mendoza, artistas del doblaje en México, donde suelen hacerse las versiones en "español latino" de películas y programas de televisión, expresaron su pésame en las redes sociales al considerarlo uno de los maestros de la profesión.

