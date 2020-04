Un junte de grandes estrellas fue lo que ocurrió anoche en el tradicional especial de "Disney Family Singalong" transmitido por ABC.

Las artistas Ariana Grande, Christina Aguilera, Demi Lovato y Beyoncé, quien fue la sorpresa de la velada, junto a otras figuras del entretenimiento impartieron alegría a través de la interpretación de los clásicos de Disney desde la comodidad de su hogar debido al confinamiento social que se vive para evitar la propagación del coronavirus que ha cobrado la vida de miles en el mundo.

Un especial distinto, grabado desde los hogares de cada artista ofreció un show de risas, nostalgia, inocencia y varias escenas de los filmes Moana, Frozen,Toy Story y otros clásicos de Disney. En total fueron 20 actuaciones artísticas.

El anfitrión del evento fue Ryan Seacrest, quien saludó a los televidentes desde su cocina. De acuerdo, a los televidentes la gran sorpresa de la velada fue Beyoncé, quien además de interpretar de "When You Wish Upon a Star" del clásico animado de 1940 "Pinocchio”, le dedicó el tema a los trabajadores de la salud, que hoy son los primeros en responder a la emergencia de salud desatada por el COVID-19.

La vocalista de “Lemonade” agradeció a todos los profesionales de la salud en la primera línea.

"Me gustaría dedicar esta canción a todos los trabajadores de la salud que han estado trabajando incansablemente para mantenernos sanos y seguros. Te apreciamos mucho".

Ariana Grande, por su parte, interpretó “I Won’t Say (I’m In Love)”. Según la vocalista el tema es su favorito del filme “Hércules”. La artista grabó toda su actuación con su celular y optó por vestirse similar al personaje de “Meg” que es la contraparte femenina del largometraje de animación. Muchos de sus seguidores han elogiado su participación en el especial.

Mientras que Derek Hough, Hayley Erbert y Julianne Hough se botaron con su interpretación de “Be Our Guest” del clásico “La Bella y la bestia”. Derek y su novia, la bailarina Hayley se tomaron muy en serio recrear la magia de Disney en su hogar. Derek hizo del personaje de la “Bestia” y “Hayley” fue “Bella”. Mientras que Julianne Hough hizo por momentos de “Bella”.

El cantante y actor Darren Criss seleccionó "I Wanna Be Like You" de The Jungle Book. Después de presentar la canción invitando a los televidentes a "jugar con él".

Las otras estrellas que actuaron fueron Demi Lovato, Cristina Aguilera, Michael Bublé, Tori Kelly y Auli?i Cravalho, entre otros.