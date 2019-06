La actriz puertorriqueña, radicada hace casi 30 años en Argentina, Claribel Medina, reveló en la televisión de ese país cómo superó su fuerte adicción al alcohol, que se exacerbó -según cuenta- luego de la muerte de su papá Alberto Medina en 2006.

La confesión inicial ocurrió durante una participación de la también presentadora en el programa “Podemos hablar” con el conductor Andy Kusnetzoff.

Luego que el presentador le preguntara a los invitados sobre algún hábito nocivo que hubieran dejado, Medina destacó: “El alcohol: yo le he dado con gusto al alcohol”.

Entonces, confesó que tuvo que buscar ayuda de la organización “Alcohólicos anónimos”.

“Yo fui a buscar ayuda a Alcohólicos Anónimos. Es muy bueno. Tengo mis reuniones constantemente, y tengo padrino y tengo todo. Cuando tengo necesidad de conversar o de decir algo importante, o cuando me siento incómoda frente a una situación, lo llamo”, indicó.

Medina compartió lo transformador que fue escuchar a gente con problemas similares que aún así siguen luchando por mejorar. “Está buenísimo dar el mensaje de que la vida se puede llevar bien y feliz sin necesidad de estar apoyándote en algo que te hace mal, que va a ser un enemigo toda la vida”, relató poco antes de reiterar que, pese a que lidiaba con la situación, siempre procuró cumplir con sus compromisos laborales.

Tras la revelación, la exconductora del programa “Cuestión de peso” fue blanco de críticas por parte de seguidores en las redes sociales. Fue su hija, Agostina Alarcón (fruto del matrimonio de la actriz con el actor argentine Pablo Alarcón), quien salió en su defensa con un vídeo publicado en redes sociales. “Fue horrible. No encontré ninguna palabra de aliento, solo rechazo, violencia, insultos. ¿Realmente estamos así como sociedad que ante una persona que habla sobre su enfermedad con total sinceridad, salimos a insultarla? En vez de decir: ‘¡Guau, qué valiente, salió a pedir ayuda!’”, expresó la joven de 25 años.

Agostina contó que sabe del problema de su madre desde que tenía 15 años y que en un momento “sintió” que podía perdonarla. “Quiero decirles que la adicción al alcohol es una enfermedad y cualquier persona que la sufre necesita amor, no necesita violencia ni agresividad. Necesita amor, al igual que las personas que la rodeamos. Porque, como estarán viendo, yo también sufro su enfermedad, y para mí también tuvo consecuencias”, compartió, al tiempo que pidió compasión por parte de los usuarios de las redes sociales.

Tras su publicación, Agostina y su madre participaron la semana pasada de varios programas de televisión en los que compartieron cómo se quebró la relación entre ambas a raíz de su problema de alcoholismo.

Durante una de las entrevistas, Claribel contó que el detonante de su adicción fue, posiblemente, la muerte de su padre, en Puerto Rico. “Acepté un proyecto de trabajo a pesar de que sentía que tenía que viajar a ver a mi padre. Pero en un momento mejoró y me quedé aquí. Por suerte, pude ir justo el día de su muerte y cuando me vio me dijo: ‘Llegaste, Clari’. Y le canté una canción y murió. Estuve muchos años lejos de él y no lo acompañé en su enfermedad. Es un vacío que no llenas. Y que llenas con una copa de vino, para relajarte, reírte. Un día me di cuenta que necesitaba una copa de vino cuando terminaba mi show, y después otra y otra. Uno busca excusas para tapar el fondo de la enfermedad. Y esa excusa puede ser cualquier cosa”, dijo, durante el programa “Incorrectas” con Moria Casán.

“Con mi adicción perdí la confianza de mis hijas, pero pude recuperarla con mucha paciencia. Me ayudaron mucho en los grupos, a los que pude ir luego de cruzar la barrera del prejuicio y la vergüenza”, explicó sobre su hija Agostina, con quien pudo comenzar a estrechar lazos nuevamente hace cerca de un año.

Conocida por sus roles en novelas como “La otra” y “La isla”, Claribel se mudó hace casi 30 años a Argentina, país al que se fue a vivir cuando se casó con el actor argentino Pablo Alarcón del que se divorció una década después. La pareja tuvo dos hijas: Antonella y Agostina.