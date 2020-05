Con más de 35 años de experiencia sobre los escenarios, especialmente en musicales como "Mamma Mía!", "Chicago" y "Cabaret", la actriz Sara Jarque siempre se ha destacado por su firmeza y seguridad dentro y fuera de las tablas. Son precisamente estas dos cualidades las que acentúa en su más reciente personaje “la gobernadora Wanda Basketball”, una parodia de la gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced.

Más allá de una larga y lacia peluca rubia, el personaje, que se presenta en el programa “Raymond y sus amigos” (Telemundo), está bien estudiado y no entra en excesos ni faltas de respeto. De hecho, en ocasiones, la actriz ha dado a conocer a través de las redes sociales la forma en que estudia a Vázquez Garced durante sus conferencias de prensa y mensajes para el país. El éxito de Jarque recae con esta caracterización es que ha capturado la esenca del personaje real, sus gestos, movimientos corporales, tono de voz e inflexiones; eso es lo que provoca la admiración y la risa ante su actuación.

La noche del martes fue uno de esos momentos donde se evidenció el dominio del personaje por parte de Jarque, quien inició su carrera artística en 1984 como bailarina de Nydia Caro y quien es corista de Lissette. Durante el programa -que se transmitió por primera vez en vivo desde que se decretó el toque de queda para evitar la propagación del virus COVID-19- se llevó a cabo una imitación del último y muy comentado mensaje de la gobernadora.

“Gracias a todos por sus bellos comentarios y su sintonía anoche. Hacer comedia sin público en vivo es un enorme reto al que @Raymondyamigos se atrevió. A ellos le agradezco el haberme hecho parte de un programa tan especial”, publicó la actriz en sus redes sociales junto a una fotografía de su interpretación.

Luciendo una vistosa mascarilla floreada, "Wanda Basketball" se dirigió al país para hablar sobre las flexibilizaciones al toque de queda y enfrentarse a las preguntas de “Rajando la noticia”, noticiario dirigido por “Ivonne Sola” (Lizmarie Quintana). Durante el mensaje, la “primera mandataria” amenazó a los puertorriqueños con encerrarlos y que únicamente los dejaría salir el día de su cumpleaños si no seguían las reglas de distanciamiento social. “Hasta las moscas de Piñones las pondré en cuarentena como no me obedezcan”, sostuvo con el tono pausado que la caracteriza.

Los comentarios y elogios por parte de sus compañeros y colegas no se hicieron esperar. “Es que te botas”, le comentó Mónica Pastrana. Dagmar Rivera, por su parte, le dijo que se veía “bella y divina”.

La vida de Jarque ha estado regida por las artes. Antes de que se le conociera como actriz, fue corista de artistas locales e internacionales como Ricardo Montaner, Lourdes Robles y Álvaro Torres. Uno de sus más recientes proyectos teatrales fue “Familia en otoño” de la dramaturga Myrna Casas donde compartió escena con Ángela Mayer, Jorge Luis Ramos, Camila Montoya yCecile Colón, entre otros.