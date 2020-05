View this post on Instagram

Hoy nos despedimos de ustedes nuestro público con mucha pena en el corazón ?? pero convencidos de que mejores tiempos vendrán para todos. Mientras tanto, mantente fuerte Puerto Rico hemos pasado muchas y esta no será la excepción. Gracias por tanto en estos 10 años de Dando Candela Dios los bendiga ???? #dandocandeladespedida #ladespedida #2020 #5:55 #telemundo #estelevision