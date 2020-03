La animadora de televisión Jailene Cintrón se encuentra de luto ante la muerte de su padre en el estado de la Florida.

La presentadora dio a conocer la noticia anoche en sus redes sociales a través de un emotivo mensaje en el que describió que pudo despedirse de su padre y que esté descansa en los “brazos del Señor”.

“Aunque en estos momentos hay una gran tristeza en mi corazón, pues la realidad es que nunca estamos preparados para despedirnos de un ser amado. Aún así, no puedo dejar de dar gracias al Señor por haberme dado la oportunidad de despedirme de mi papá. De orar junto a él y juntos abrazar con Fe la perfecta voluntad del padre. Papi, ya estás en los brazos del Señor. y se que ahora tus partidos de domino serán mejores, disfrútalos. Te amo, siempre tu hija. El SEÑOR me dio lo que tenía, y el SEÑOR me lo ha quitado. ¡Alabado sea el nombre del SEÑOR!", escribió la animadora en su cuenta de Instagram.

Cintrón tuvo que salir el pasado sábado de emergencia a Florida, ya que su padre se encontraba delicado de salud. En ese momento la presentadora pidió oraciones para su progenitor.