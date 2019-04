Diego Boneta, el actor mexicano que personifica a Luis Miguel en la popular serie de Netflix, visitó Chile e hizo una breve pausa en las grabaciones de una nueva película en la que trabaja con el reconocido director de cine Michel Franco.

El también cantante, pasó una noche en Santiago (la capital de Chile) para grabar un comercial para una tienda local. En el lugar, el actor conversó sobre sus proyectos y entregó nuevos detalles sobre la segunda temporada de Luis Miguel, la serie.

"Pues todavía no está confirmada al 100%, pero cada día va mejor todo y espero tener noticias pronto para poder compartir con todos ustedes. (…) Ahora están viendo todo, hay negociaciones de por medio con diferentes personas, entonces como no está confirmado, realmente no hay un avance creativo en el que les pueda decir nada desafortunadamente", puntualizó Boneta.

Respecto a las grabaciones, el artista aseguró que estas todavía no han comenzado por lo que todavía no se manejan fechas para su posible estreno en Netflix.

El actor, que se encuentra actualmente filmando una película en México, recalcó que se le ha hecho "difícil" poder separarse del personaje que lo llevó a la fama como el "Sol de México". "Fue una preparación, fue todo un proceso que duró dos años, entonces no sé si les ha tocado vivir con un amigo, que tiene un acento raro, dos años y que de repente te dicen, 'mira, tú suenas como tal persona que no eres tú', entonces es un poco lo mismo.

Estás tan metido psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, que sí fue difícil. Pero estoy procurando, con cada personaje que he hecho desde la serie, por lo menos físicamente verme totalmente diferente", declaró el también cantante.

Por su participación en la producción, Boneta está nominado en los Premios Platino de Cine Iberoamericano, que se llevarán a cabo el próximo 12 de mayo, por lo que reconoce que "el estar nominado para Mejor Actor en una serie pues es un gran honor también, compartiendo eso con los otros compañeros con los que estoy nominado, pues es un halago.

Para mí el simple hecho de estar nominado es ganancia y no solo para mí, verdaderamente es una nominación que comparto con todo el equipo detrás de la serie".

Participación en "Terminator"



Pero no todo se trata de "Luis Miguel la serie", el actor se encuentra presentando otros proyectos cinematográficos y filmando nuevas producciones.

De hecho, esta semana el artista reveló en su cuenta de Instagram una foto en la que se le ve interpretando un personaje para la próxima entrega de "Terminator: Dark Fate", en el que trabajó con el director Tim Miller y James Cameron.

(Instagram)

"Va a estar saliendo el 1 de noviembre, es la primera película en la que está James Cameron metido desde la segunda entrega, que salió hace ya 20-25 años, y esta retomaría después de la dos, entonces aunque es la sexta, realmente sería como la tres", explicó el actor.

El papel que tendrá el artista en la saga todavía no lo puede revelar, pero para él la experiencia de trabajar en esta película de Hollywood "fue increíble, porque fue después de Luis Miguel, terminé de rodar la serie y me fui directo a Madrid a filmar 'Terminator' y me siento muy afortunado al poder hacer ambas cosas, tanto proyectos aquí en Latinoamérica como proyectos allá".

"La primera película que hice en Hollywood con un elenco grande fue 'Rock of Ages' (2012) con Tom Cruise y Catherine Zeta-Jones, y ahora volver a hacer eso con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, James Cameron y con Tim Miller también es algo increíble".

Futuros proyectos

Actualmente Boneta se encuentra grabando una película con Michel Franco, lo cual tiene muy emocionado al actor, "es un director mexicano increíble, ha ido a Cannes varias veces, Venecia también, es un tipo con un prestigio fuera de serie y joven".