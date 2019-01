Es imposible hablar sobre la televisión puertorriqueña sin mencionar el nombre del productor, libretista y actor puertorriqueño Tommy Muñiz, quien falleció un día como hoy hace una década.

Pilar de nuestra pantalla chica, Muñiz -quien fue un gran visionario- comenzó su carrera en la radio y continuó en la televisión, donde creó una serie de programas que marcó a toda una generación. Entre ellos figuran “Jajá, jijí, jojó con Agrelot”, “El colegio de la alegría”, “La criada malcriada”, “Esto no tiene nombre”, “Los García” y “Borinquen canta”, entre tantos otros conceptos que aún hoy se pueden apreciar en la televisión puertorriqueña con nuevas versiones. Sus programas familiares, donde se apelaba a la risa de forma sana y con situaciones con las que el pueblo se podía identificar, se ganaron el corazón de un país.

Don Tommy, como se le conocía, fue pionero en muchas áreas. Fue la primera persona en la isla en tener un programa de entrevistas con “El Show de Tommy”, el primero en formar un bloque de segmentos en el horario de mediodía y el primero en producir un programa de música típica, “Borinquen canta”, por solo mencionar algunos de sus proyectos.

“Fue un hombre bien polifacético y se distinguió en muchos campos. Hizo programas que hoy están vigentes simplemente con un cambio. Cógete, por ejemplo, ‘El colegio de la alegría’ que hoy día tiene versiones en el programa ‘Día a día’, con Raymond Arrieta, y también en el show de Sunshine Logroño (‘El Remix’). Las raíces que dejó don Tommy en la comedia puertorriqueña se siguen usando”, destacó Flavia García, mano derecha del productor durante 43 años.

El visionario

Otra de las grandes hazañas de Muñiz fue adquirir una estación de radio y televisión, cuando la mayoría de los dueños de los canales eran extranjeros. Así nació Radio WLUZ y TeleLuz (Canal 7), las cuales bautizó en honor a su esposa Luz María García de la Noceda. Fue a través de esta estación que el pueblo de Puerto Rico fue testigo de las vistas del Cerro Maravilla en 1983, investigación senatorial que se llevó a cabo por los asesinatos de los jóvenes independentista, Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví, por agentes de la Policía de Puerto Rico.

A pesar de contar con buena audiencia, don Tommy se vio obligado a vender el canal, luego de varios escollos y retos económicos, entre ellos el haber perdido los derechos de transmisión de los Juegos Panamericanos, que se celebraron en San Juan, en 1979. Esto luego de que el entonces gobernador, Carlos Romero Barceló, se los quitara y se los diera al canal del gobierno. Pero durante el tiempo que mantuvo la estación, como cuando estuvo en Wapa, don Tommy apostó por nuestros talentos, ofreciéndole trabajo a decenas de artistas, técnicos y demás profesionales de la industria televisiva.

“Él era una persona muy valiente”, destacó Flavia García, quien también resaltó otras cualidades del productor, como su humildad y capacidad para perdonar.

Amante de los animales y del deporte del hipismo, don Tommy fundó el zoológico urbano “Monoloro”, toda vez que logró convertirse en uno de los más exitosos criadores de purasangres nativos de la historia de este deporte en Puerto Rico, siendo el primer puertorriqueño criador de un triplecorona y un Clásico del Caribe. Muñiz fue exaltado al Salón de la Fama del Hipismo Puertorriqueño en 1986.

El actor

No se puede dejar afuera su faceta como actor. Muchos lo recuerdan por “Juan”, el padre cascarrabias y cariñoso de “Los García”, así como por su destacado personaje en la película “Lo que le pasó a Santiago”, de Jacobo Morales, único filme puertorriqueño en ser nominado al premio Óscar. Luego de interpretar este rol -que le valió excelentes críticas de la prensa especializada- Muñiz trabajó en Hollywood en el filme “Crazy from the Heart”, junto a Rubén Blades y Christine Lahti. Además, junto al también productor y pilar de la televisión puertorriqueña, Paquito Cordero, protagonizó la obra de Neil Simon, “Los muchachos de la alegría”, en el Centro de Bellas Artes de Santurce. De igual forma, junto a su amigo, José Miguel Agrelot, hizo teatro en Puerto Rico y Nueva York.

Uno de los hijos de don Tommy, el productor Pedro Muñiz, recordó con emoción la vez que el galardonado actor estadounidense Gregory Peck, durante una fiesta después de los premios Óscar, elogió la actuación de su padre en “Lo que le pasó a Santiago”, señalándole que era “un gran actor”.

“Recuerdo que papi, al escuchar esas palabras bajó un poco la cabeza y le agradeció. ¡Qué mejor homenaje que ese! Papi, nunca fue respetado por otros colegas como un actor, pero al verlo en ‘Lo que le pasó a Santiago’, le reconocieron su talento”, rememoró Pedro Muñiz, quien fue productor de ese filme puertorriqueño.

Dijo, a su vez, que le gustaría que siempre recordaran a su padre como “un ser humano que amó profundamente a su patria, que cultivó valores de importancia para el desarrollo de la sociedad, como la familia, honradez, la transparencia. Esos atributos lo acompañaron toda su vida y estoy seguro, y lo hablamos con él muchas veces, que para él era importante que su paso por esta tierra y por esta patria no estuviera marcado por ningún tipo de deshonestidad”.

Al preguntar si Tommy Muñiz ha sido reconocido como se merece, tanto Flavia García como Pedro Muñiz, dijeron que no. “Creo que tenía que haber tenido un reconocimiento mayor en muchos aspectos. Él tuvo muchos reconocimientos en vida y por lo menos su obra se conserva en la Universidad de Puerto Rico, donde están sus programas y su legado”, señaló García.

Pedro Muñiz, por su parte, recordó que en Puerto Rico no existe una calle o un edificio que lleve el nombre de su padre a diferencia de otras personalidades de la televisión. Destacó, además que, a excepción del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, son muy pocos los políticos que le han rendido homenaje. “En ese sentido mi papá ha pasado como a un segundo plano -y no quiero que suene como a queja- pero mi papá fue un renacentista. Un hombre que escribía, producía, que actuaba, que creó un parque zoológico, que organizó viajes de la naturaleza, que hizo tantas cosas que lo separaban del resto. Pero, como familia, no hemos querido forzar eso”, resaltó Muñiz.

Tommy Muñiz -quien falleció a los 87 años- tuvo nueve hijos, de los que le sobreviven siete. También pudo disfrutar de varios nietos. Su esposa, Luz García de la Noceda, murió en el 2011. El productor dejó escrita su biografía, “Así he vivido”, la cual publicó en el 2008. Un año después salió el libro “¡Juan, Juan, Juan! Crónicas de la televisión en los tiempos de don Tommy”, escrito por Beba García, que recoge parte la historia de nuestro medio televisivo, vista a través de los emblemáticos espejuelos de don Tommy Muñiz, cuyo legado permanece latente en este pueblo que no lo olvida.